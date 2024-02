Musile di Piave festeggia San Valentino con una settimana di eventi

Sette giorni di festa tra storia, tradizioni, cultura e divertimento: Musile di Piave si appresta a rendere omaggio al Santo Patrono, San Valentino, con una serie di appuntamenti imperdibili non solo per i residenti ma anche per i cittadini delle località limitrofe. La città si veste a festa per la propria ricorrenza, celebrando con forza il mondo del wedding.

Si inizia venerdì 9 febbraio, dalle ore 19.30, con la cena “Le arance di San Valentino” presso la sede della Pro Loco all'ex scuola elementare di Castaldia. Dato il periodo, si inserisce perfettamente anche la sfilata notturna di carri mascherati prevista per lunedì 12 febbraio dalle ore 20.00 nel centro di Musile. Grande novità di quest'anno l'allestimento di un grande luna park, dal 9 al 25, nell'area dei campi sportivi di via Argine San Marco. Martedì 13 febbraio, presso la palestra comunale di via Carducci, dalle 15 alle 18, “Crazy Love Party”, la festa di carnevale per tutti i bambini con Nutella Party a cura della Pro Loco.

Nei giorni del 14 e 18 febbraio il capoluogo sarà invaso da mercatini ed eventi pensati ad hoc per l'occasione, omaggiando i più piccoli ma anche gli adulti grazie a innumerevoli occasioni culinarie e legate al territorio. Per l'occasione, ci sarà la presenza di un trenino in gomma che collegherà gli ospiti dal luna park al centro. Il palazzo municipale, sempre il 14 e 18 febbraio, ospiterà invece la terza edizione di “Valentino Wedding”, l'evento espositivo tutto dedicato agli sposi. Venerdì 16, nella palestra della “Toti”, alle 21.00, lo spettacolo teatrale “I promessi Sposi” del Teatro delle Arance. Sabato 17, sempre alla “Toti”, la grande sfilata di moda “Defilè di San Valentino” e l'indomani, domenica 18, il concerto della scuola comunale di musica “Monteverdi” intitolato “La musica dell'Amore”.

Il programma

Lunedì 12 febbraio, nel centro cittadino, dalle ore 20, grande sfilata di carri mascherati in notturna con buffet di bevande e frittelle a cura della Pro Loco e dj set con Yes!Radio. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a lunedì 19 febbraio.

Martedì 13 febbraio, presso la palestra comunale di via Carducci, dalle 15 alle 18, ecco “Crazy Love Party”, la festa di Carnevale per tutti i bambini con Nutella Party a cura della Pro Loco.

Mercoledì 14 febbraio, nel centro cittadino, dalle 9 alle 19, il Mercato di San Valentino e quello dell'ingegno creativo. Ci sarà l'esposizione dei concessionari d'auto. Dalle 10 alle 18 l'animazione di strada con trucca bimbi, sculture di palloncini e risciò dell'amore con i Valentini. Dalle 11 alle 18 lo stand enogastronomico “San Valentino dei Sapori”. Alle 14 la premiazione della coppia di Musile sposata da più anni. Alle 14.30 la distribuzione dei krapfen dell'amore e dalle 14 alle 18 la diretta web radio e dj set con Yes! Radio. Nella sala consiliare del Municipio inaugurazione di “Valentino Wedding”: l'evento espositivo, giunto alla terza edizione, dedicato agli sposi. Gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. La sala polivalente “O. Fallaci” ospita invece, alle 17.30, la degustazione di vini guidata a cura della Fisar.

Venerdì 16 febbraio, alle 21, nella palestra dell'istituto “Toti” lo spettacolo teatrale “I promessi sposi” a cura del Teatro delle Arance.

Sabato 17 febbraio, al centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia” di Castaldia, dalle 14 alle 17, la passeggiata ecologica con visita guidata con il Gruppo di Cammino di Musile. Dalle 20.30, nella palestra della “Toti”, la sfilata di moda “Defilè di San Valentino”. Presso gli impianti sportivi comunali di via Argine San Marco c'è il grande Luna Park con trenino gommato gratuito per il collegamento con il capoluogo.

Domenica 18 febbraio, nel centro cittadino, dalle 9 alle 19, altra giornata di mercatini e dalle 10 alle 18 l'animazione di strada con postazione fotografica con statue viventi, attività di trucca bimbi, sculture di palloncini e risciò dell'amore con i Valentini. Dalle 11 alle 18 “San Valentino dei Sapori”, stand enogastronomico e laboratorio di cucina per i bambini. Dalle 14 alle 18 diretta web radio e dj set con Yes!Radio. Nella sala consiliare del palazzo municipale l'evento espositivo per gli sposi “Valentino Wedding” dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Dalle 9 alle 18, presso la sala “Fallaci” della biblioteca, la mostra “Campagna Io non rischio” a cura del gruppo comunale dei volontari della protezione civile di Musile. Alle 20.30, nella palestra della “Toti”, il concerto della scuola comunale di musica “Monteverdi” intitolato “La musica dell'Amore”.