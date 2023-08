Musilestate 2023: al via gli ultimi eventi della stagione

Continuano, a Musile di Piave, fino alla fine di settembre, le occasioni di intrattenimento organizzate dall'amministrazione comunale a favore dei cittadini. Tra le grandi novità di questi giorni c'è una new entry sul calendario, ossia il Festival Gastronomico Tirolese: tre settimane con specialità culinarie dalla Valle Aurina per assaporare profumi e tradizioni dell'Alto Adige e del Tirolo. Presenti cibi tradizionali e birra fresca a caduta. L'evento, in piazza XVIII giugno, si svolge a settembre dal 13 al 17, dal 20 al 24 e dal 27 al 1° ottobre.

Gli eventi

Venendo alle date imminenti, invece, il calendario propone, venerdì 25 agosto presso la golena del fiume Sile a Caposile, alle ore 21, il concerto-teatro "Made in Italy", a cura di Ippogrifo Produzioni. Sabato 2 settembre, in piazza XVIII giugno, sempre alle 21, ecco invece il concerto musicale degli allievi della scuola comunale di musica “C. Monteverdi”.

Domenica 3 settembre invece, lungo i sentieri naturalistici della Piave Vecchia e della laguna, c'è in programma la pedalata ecologica “Pedalar Gustando”: un itinerario con arrivo e visita al centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”. Previsto uno stand enogastronomico. L'appuntamento è organizzato dalla Pro Loco.

Dal 7 al 10 settembre, infine, a Caposile, si svolge la festa patronale Natività della Beata Maria Vergine, organizzata dal gruppo festeggiamenti parrocchiale.

«Siamo molto soddisfatti di quanto organizzato quest'anno – spiegano il sindaco Silvia Susanna e l'assessore alla cultura Luciano Carpenedo – perchè siamo riusciti a regalare ai cittadini un palinsesto ricco di appuntamenti che ha coinvolto, a partire dal 2 giugno, tutto il territorio. Il capoluogo da un lato, come cuore della nostra città, fino a tutte le frazioni: una scelta precisa per coinvolgere tutta la cittadinanza. Continueremo con determinazione su questa linea, perchè gli eventi permettono anche a chi non è di Musile di venire a conoscere il nostro territorio. Il Festival Gastronomico Tirolese porterà ben tre settimane di cibo, relax e cucina in centro: un maxi appuntamento tutto da vivere».