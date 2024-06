Musica, teatro, moda e sfide gastronomiche: parte Musilestate 2024

Musica, folklore, teatro, sfilate di moda e, dulcis in fundo, una sfida per chi realizza i migliori club sandwich. Parte all'insegna di un mix tra novità e tradizione l'estate a Musile di Piave: una ventina le manifestazioni in programma, all'insegna dello svago e delle migliori proposte culturali, puntando a valorizzare al contempo territorio, ambiente ed enogastronomia.

Giugno parte alla grande con la Festa della Musica nel capoluogo e continua con la sagra della Madonna delle Bonifiche a Millepertiche. La stessa frazione, il 26 giugno, ospita il teatro con la commedia “Don Camillo”. Il 29 giugno, a Croce, la rievocazione storica “Cena delle tre sfide”.

Luglio si apre con lo spettacolo teatrale “Innamorarsi a settant'anni” il 4 del mese. Poi la sagra a Croce dal 5 al 7 e dal 13 al 16 (il 9 c'è anche lo spettacolo teatrale Money”), a seguire l'evento “Natura & Musica” a Caposile il 20 luglio e il 31 luglio la sfilata di moda “Musile Fashion Night”.

Ad agosto la grande novità dell'estate. Il 2, infatti, c'è la sfida dei club sandwich nel cuore del capoluogo: in piazza XVIII Giugno. Il 7 agosto l'immancabile Patto Solenne d'Amistà alle 19, mentre alle 21, in piazza Libertà, c'è musica e cabaret con “Bellitalia Canta e Ridi Tour”: ospite d'eccezione Viola Valentino, cantante, attrice ed ex modella. Celebre il suo singolo “Comprami” del 1979, che in pochi mesi ha venduto mezzo milione di copie.

A settembre, il 7, alle 21 in piazza XVIII Giugno, c'è il concerto musicale degli allievi della Monteverdi, l'8 la pedalata ecologica lungo i sentieri della Piave Vecchia e della laguna e infine, il 20, 21 e 22 settembre, nel capoluogo il Festival della Carbonara.

«L'obiettivo che ci prefiggiamo ogni anno – spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna – è quello di offrire ai residenti un programma di eventi che consenta loro di vivere la città anche d'estate, con momenti di svago, divertimento e cultura. Pensiamo però con forza alle giovani generazioni, affinché gli appuntamenti possano suscitare in loro una voglia di conoscenza che stimoli relazioni sociali e partecipazione alla vita della città».

Il programma

Giugno

Dopo i primi appuntamenti in calendario, venerdì 21 giugno, per salutare l'arrivo dell'estate. in piazza Libertà e vie adiacenti, dalle 20, c'è la Festa della Musica con il concerto musicale del gruppo “Magico Carillon & Drums” e l'evento Moda in Musica. Dal 21 al 23 giugno, il 26 giugno e dal 28 giugno al 1 luglio, a Millepertiche, c'è la sagra della Madonna delle Bonifiche. Il 26 giugno sempre a Millepertiche, in piazza della Chiesa, c'è lo spettacolo teatrale Don Camillo, una commedia brillante in tre atti. Il 29 giugno, in piazza Tito Acerbo, a Croce, dalle 17 alle 24 la rievocazione storica Cena delle tre sfide, giunta all'ottava edizione.

Luglio

Il 4 luglio, in piazza XVIII Giugno, alle 21, ecco lo spettacolo teatrale “Innamorarsi a settant'anni”. Dal 5 al 7 luglio e dal 13 al 16 luglio, a Croce, la sagra della Madonna del Carmine. Il 9 luglio, in piazza Tito Acerbo, a Croce, alle 21, lo spettacolo teatrale “Money” (commedia). Il 20 luglio, a Castaldia, presso il centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia” l'evento “Natura & Musica”: musica live con il gruppo Greeda (alternative rock). In programma anche una cena a tema dedicata alla cucina veneziana e alle sue contaminazioni nel tempo (solo su prenotazione contattando la Pro Loco). Il 31 luglio, nel capoluogo, in piazza XVIII giugno, alle 21, “Musile Fashion Night”, la sfilata di moda in collaborazione con i commercianti.

Agosto

Il 2 agosto, in piazza XVIII giugno, alle 21, la manifestazione gastronomica “La sfida dei Club Sandwich & Selezione della Dama e del Banditore per il Patto Solenne d'Amistà”. Il 7 agosto, nel capoluogo, dalle 19, il Patto Solenne d'Amistà e dalle 21 musica e cabaret con “Bellitalia Canta e Ridi Tour”. La guest star sarà Viola Valentino.

Settembre

Il 7 settembre, in piazza XVIII giugno, alle 21, concerto musicale degli allievi della scuola comunale di musica C. Monteverdi. L'8 settembre, lungo i sentieri naturalistici della Piave Vecchia e della laguna c'è l'evento “Pedalar Gustando: pedalata ecologica” con arrivo e visita al centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”. Previsto anche lo stand enogastronomico a base di grigliata (solo su prenotazione contattando la Pro Loco). Il 20, 21 e 22 settembre, nel capoluogo, in piazza XVIII Giugno, l'estate si chiude con la manifestazione “Festival della Carbonara”.