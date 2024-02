Nasce dal tramonto sul mare la medaglia della 8^ Bibione half marathon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Un fine settimana avvolti dai primi raggi di sole che anticipano l’estate e l’occasione di correre sul litorale della laguna, è questa la sintesi della 8^ Bibione Half Marathon, manifestazione omologata FIDAL organizzata da Moving Factory SSD, società che organizza anche la 12^ Sarnico Lovere Run di domenica 21 aprile. La gara si svolge con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Veneto e Provinciale di Venezia nel weekend di sabato 5 e domenica 6 maggio 2024.

L’EVENTO – Il weekend di sport comincia nel pomeriggio di sabato 4 maggio dalle 17.00 con la Kids Run, un’occasione per i più piccoli di divertimento e condivisione dei valori dello sport. La serata si accende con lo spettacolo della Bibione Fun 10k, manifestazione non competitiva aperta a tutti quanti abbiano compiuto 14 anni, senza obbligo di tesseramento e certificato medico, con partenza alle 19.00, un momento di grande animazione dove tutti saranno vincitori del premio più grande, lo spettacolo delle prime luci del tramonto tra i profumi della pineta. Al termine, l’evento si veste di musica con Dj set di Radio Company. Domenica 5 maggio saranno gli atleti della Bibione Half Marathon a regalarsi una mattinata di sport e divertimento abbracciando di corsa l’intera località turistica di Bibione. Dalla partenza sul lungomare alle strade del centro cittadino per poi esplorare la pineta prima di vedere spuntare il Faro e quindi di nuovo il litorale che annuncia il traguardo.

LA MEDAGLIA – L’adrenalina della gara tutta da rivivere nella medaglia finisher, per questa edizione dedicata ad un fermo immagine del coloratissimo tramonto sul litorale, proprio mentre il sole fa il bagno nelle acque della laguna. Si rinnova anche quest’anno la possibilità di unire questa medaglia a quella della Sarnico Lovere Run con la quale gli atleti potranno creare un quadro di emozioni doppie.

TURISMO - Bibione è conosciuta anche attraverso il suo simbolo, il Faro di Punta Tagliamento, cilindrico, completamente bianco, alto 21 metri e visibile da una distanza di 15 miglia dalla costa mentre gli atleti lo scorgeranno quando ormai mancherà pochissimo al traguardo. Dopo la gara, una passeggiata lungo le vivaci vie del centro, una giornata alle terme di Bibione, rilassandosi nelle vasche di acqua minerale ipertermale alcalino bicarbonato sodica fluorata, praticando l'idromassaggio a temperature differenziate, il nuoto controcorrente e la cromoterapia o tante opportunità di itinerari cicloturistici, fluviali e lagunari, oltre ai pittoreschi tour in barca.

OSPITALITA’ – Trattandosi di una località turistica, gli organizzatori hanno stipulato speciali convenzioni con l’Associazione Bibionese Albergatori (ABA) per l’ospitalità alberghiera. Prenotando attraverso ABA, quote speciali, late checkout, early breakfast e un buono sconto di 5,00 € sull’iscrizione.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte online fino al 2 maggio 2024 sulla pagina Endu dedicata. Prossimo cambio quota per la Half Marathon il 29 febbraio. Quota fissa per la Bibione Fun 10k sia competitiva che non competitiva. Fino al 10 aprile 2024 è possibile iscriversi in combinata con la Sarnico Lovere Run del 21 aprile 2024 alla quota di 55,00 €.