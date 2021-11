Marghera si accende per il Natale: pista di ghiaccio, mercatini e giostre per i bimbi

A Marghera, quello di quest'anno, sarà un Natale non solo “di luce”, ma anche con tante iniziative, grazie al lavoro compiuto, sotto l'egida del Comune e della locale Municipalità, da Vela e dalle associazioni “Catene 2000” e “Marghera 2000”.

Natale 2021 a Marghera: gli eventi

Spazio alla pista di ghiaccio, che sarà ufficialmente inaugurata il 18 novembre e sarà il fulcro di varie iniziative. Si potrà pattinare liberamente, ma anche seguire dei corsi di pattinaggio artistico, nonché assistere ad una serie di eventi: il 20 novembre è prevista un'esibizione con i campioni del pattinaggio artistico (che sarà bissata il 7 gennaio), l'8 dicembre si svolgerà la terza “Fashion on ice”, il 31 dicembre ci sarà “Capodanno on ice”, il 6 gennaio “Befana on ice”, il 9 gennaio il terzo “Cosplay on ice”.

Piazza Mercato ospiterà poi, dal 4 dicembre le giostre per i bambini, nonché la “Casetta solidale”, dove tra l'altro si potranno ritirare i biglietti della “Lotteria di Natale”, esibendo uno scontrino di almeno euro rilasciato da un esercizio commerciale di Marghera. In programma inoltre, nelle domeniche del 28 novembre, 5-12-19 dicembre e 9 gennaio, i mercatini natalizi. Non mancherà il tradizionale albero di Natale, che verrà acceso il 18 novembre, mentre la novità di quest'anno, sarà la “guardiania serale”, che verrà compiuta dai volontari, nel periodo natalizio, ogni notte tra le 22.30 e le 6 del mattino lungo le vie di Marghera.