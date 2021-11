Luminarie, eventi e piste di ghiaccio: si accende il Natale in tutta Venezia

Si avvicina il Natale e la città di Venezia si anima con luci, mercatini e appuntamenti a tema. Il programma di iniziative, organizzate dal Comune con la società Vela, prende il via il 21 novembre, giorno della Festa della Salute, per proseguire fino al martedì grasso del Carnevale, 1 marzo 2022. Un cartellone ricco di eventi con il "filo conduttore" delle luminarie, che sono state installate in tutta la città: piazzale Roma, piazza San Marco e l’area marciana, le direttrici principali di tutti i sestieri e il cuore di Mestre, piazza Ferretto e aree adiacenti, così come i centri delle altre località di terraferma e delle isole. «Venezia vuole celebrare il Natale del 2021 all’insegna della Luce - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - Un simbolo di vita nuova al quale tutti noi guardiamo con fiducia e speranza e che siamo sicuri porterà in noi forza e voglia di rinascere».

Musei aperti

Nei giorni del ponte dell’Immacolata tutti i musei saranno aperti ogni giorno e palazzo Ducale e il Correr anche alla sera fino alle 23. Si proseguirà poi con le aperture tutti i giorni dal 17 dicembre fino al 9 gennaio e con le aperture serali del Ducale e di museo Correr ogni venerdì, sabato e domenica.

Musica e opera

Confermati i tradizionali concerti natalizi nella Basilica di San Marco e nel Duomo di Mestre, a dicembre, per proseguire poi con il concerto di Capodanno al teatro La Fenice, sabato 1 gennaio 2022 (in diretta su Rai1 alle ore 12.20) e con le sue repliche giovedì 30 dicembre (ore 17) e venerdì 31 dicembre (ore 16).

Mercatini

Spazio anche per gli acquisti natalizi con il mercatino di Natale in campo San Maurizio (sabato 11 e domenica 12 dicembre, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia). Il mercatino natalizio della terraferma si svolge invece dal 27 novembre al 26 dicembre, in piazza Ferretto e via Poerio, e fino al 9 gennaio 2022 in via Allegri (dalle ore 10 alle ore 20).

Piste di pattinaggio, corse e regate

Per i più piccoli e per gli amanti delle attività sportive, si potrà scegliere di pattinare sulle piste di ghiaccio a Venezia, Mestre e Marghera. In piazza Mercato a Marghera la pista, realizzata in collaborazione con le associazioni Catene 2000 e Marghera 2000, apre da sabato 20 novembre al 9 gennaio 2022; in piazza Ferretto invece si pattinerà da sabato 27 novembre al 9 gennaio 2022, mentre a Venezia, in campo San Polo, la pista aprirà sabato 4 dicembre per chiudersi martedì grasso, 1 marzo. Da non perdere inoltre la "Babbo Running", la corsa dei Babbi Natale con partenza dal Rialto domenica 19 dicembre e la tradizionale Regata della Befana, in Canal Grande, la mattina del 6 gennaio 2022, con arrivo al Ponte di Rialto.