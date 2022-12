Chioggia si accende per il Natale: tutti gli eventi in programma

Dalla pista di pattinaggio ai mercatini, fino alla festa di fine anno in piazza con i fuochi d'artificio. Sono questi alcuni degli appuntamenti delle festività di Natale a Chioggia.

Il programma degli eventi

Si parte sabato 3 dicembre alle 16.00 con il taglio del nastro alla pista di pattinaggio per poi proseguire, alle 17.00, con il meraviglioso rito atteso da grandi e piccini dell'accensione dell'Albero di Natale e inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. La pista di pattinaggio è allestita in Piazza Duomo fino al 22 gennaio 2023. Sarà possibile fruirne tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 20.00, sabato e domenica e giorni festivi dalle ore 15.00 alle ore 22.00. Altro "must" delle nostre feste è il villaggio di Babbo Natale, fino all'8 gennaio 2023 davanti al Municipio. L'allestimento è quello della tradizionale scenografia della casa di Babbo Natale, oltre a 6 casette natalizie che ospiteranno aziende enogastronomiche e di prodotti artigianali natalizi.

Anche i più piccoli avranno uno spazio dedicato a loro, con il mini luna park a tema natalizio da domenica 4 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 presso il Boulevard di p.zza Italia a Sottomarina (dietro statua del marinaio) con alcune giostrine per bambini piccoli e scenografie a tema natalizio. I più piccini troveranno un luogo per divertirsi anche presso il Park Cannoni a Sottomarina, dove verrà allestito un mini luna park a tema natalizio da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023. Si ricorda che l'area parcheggio interessata dalle attrazioni sarà chiusa dal 5 dicembre al 10 gennaio 2023.

Chi ama il fitness anche Natale avrà modo di mettersi alla prova domenica 11 dicembre alla Babbo Running, corsa non competitiva di 6 chilometri e corsa competitiva di 8 km, organizzata dall'associazione Hurricane con partenza alle 10.00 dal Boulevard di Sottomarina (arrivo sempre al Boulevard). Unica richiesta ai partecipanti: indossare il costume da Babbo Natale. La corsa non prevede la chiusura di strade cittadine. Prevista invece la chiusura dell'interno centro di Chioggia, modello mercato del giovedì, sempre per domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 14.00. Corso del Popolo verrà animato a cura della Proloco di Chioggia. Chiude le iniziative di domenica 11 dicembre il "Concerto di Natale" presso la Cattedrale Santa Maria Assunta alle ore 18.00 con il coro "Gospel New Generation", organizzato dal Club Rotary di Chioggia.

Sabato 17 dicembre alle ore 16.00 è previsto l'arrivo della Luce di Betlemme, davanti al Municipio a cura del gruppo Scout di Chioggia, mentre alle 16.30 nell'androne del palazzo del Municipio è in programma l'inaugurazione dell'“Albero della Vita” a cura dell’Associazione A.N.D.O.S di Chioggia. Sempre sabato alle 16.00 una marching band itinerante a Chioggia, in Corso del Popolo allieterà l'atmosfera. Si stratta di un gruppo di musicisti professionisti che suoneranno le classiche melodie di Natale. Lo stesso gruppo sarà presente a Sottomarina in piazza Italia il 24 dicembre alle ore 16.00. Gli eventi sono organizzati da Arteven grazie al bando del comune di Venezia Palcoscenici metropolitani, eventi per le Feste.

Domenica 18 dicembre dalle ore 14.00 torna l'animazione in Corso del Popolo da parte della Proloco di Chioggia. Sempre domenica 18, la compagnia la Piccionaia porta a Chioggia lo spettacolo Canto di Natale, all'Auditorium San Nicolò alle ore 17.00. Evento della rassegna Play tutti a teatro 2022-23 di Arteven.

Venerdì 23 dicembre il Comitato “Riva Vena” animerà l’omonima Riva e Corso del Popolo di Chioggia con "Il Corteo di Natale" con partenza alle ore 15.30 da ponte Scarpa grazie ai tradizionali Zampognari e alla Banda Cittadina di Chioggia. Sempre venerdì 23 dicembre, alle ore 21.00, presso la Cattedrale S. Maria Assunta, si terrà il tradizionale Concerto di Natale dell’Orchestra e Coro Cittadino “T. Serafin” di Cavarzere, diretto dal Maestro Renzo Banzato in collaborazione con la Diocesi di Chioggia. Ingresso gratuito.

Il 30 dicembre all'Auditorium San Nicolò alle 21.00 I neri per caso si esibiranno in un concerto dal titolo Natale per caso. L'evento è organizzato da Arteven grazie al bando del comune di Venezia Palcoscenici metropolitani, eventi per le Feste.

La festa di fine anno

Arriviamo alla grande festa fine anno. Sabato 31 dicembre l'animazione sarà a cura di Wonder Company 2K23. A Piazza Italia a Sottomarina ci saranno gli speaker e i Dj di Radio Company e Radio 80, musica dal vivo, effetti speciali, count down, spara coriandoli e spettacolo laser, a partire dalle ore 22.00 fino alle ore 02.00. Alle ore 24.00 grandioso spettacolo pirotecnico dalla spiaggia di Sottomarina, spazio demaniale Astoria.

Giovedì 5 gennaio 2023 in programma il Concerto d'organo del Maestro Giovanni Ranzato e Coro della Cattedrale di Adria. In Auditorim San Nicolò alle ore 21.00. Il 1 gennaio alle ore 18.00 all'Auditorium San Nicolò associazione lirico musicale Clodiense si esibirà nel concerto da titolo "Fin Ch'an del vino". La Festa della Befana, il 6 gennaio 2023, chiude il ricco calendario. In programma animazione con la “Befana On Ice” nella pista di pattinaggio e “Befana by Bike” lungo Corso del Popolo a Chioggia.