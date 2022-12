Natale ad arte, alla Collezione Peggy Guggenheim

Per il Natale a Venezia è d'obbligo una tappa a Palazzo Venier dei Leoni tra i grandi capolavori dell’arte del XX secolo: durante le festività il museo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, ad eccezione del 24 dicembre, quando chiuderà alle 16, e delle consuete chiusure del 25 dicembre e del martedì. La Collezione sarà regolarmente aperta domenica 1° gennaio 2023.

Sarà questa l’occasione, per i più piccoli, di cominciare l’anno con un ottimo proposito: rispettare il pianeta! Gli alberi misteriosi di René Brô, le montagne colorate di Vasily Kandinsky e i fiori pop di Andy Warhol saranno infatti protagonisti del Kids Day domenicale Pianeta Terra I love you!, laboratorio gratuito per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, che si terrà come di consueto dalle 15 alle 16.30. La prenotazione è obbligatoria sul sito del museo a questo link.