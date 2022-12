Entra nel vivo il Natale a Musile di Piave

Entra nel vivo a Musile di Piave la magia del Natale. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha realizzato un programma di manifestazioni, in collaborazione con le associazioni del territorio, per allietare i giorni più attesi dell'anno.

PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE

Si parte giovedì 8 dicembre con una giornata ricca di eventi. Dalle 8 alle 18, in centro cittadino, mercatino di Natale con stand e bancarelle. Dalle 10 alle 18, in piazza Libertà, oltre alle animazioni per bambini, ci saranno laboratori di costruzione di ghirlande di palloncini luminosi con i MusilElfi. Per tutti panettone, pandoro, bibite e vin brulè. Il tutto a cura del Teatro delle Arance e della Pro Loco.

Dalle ore 15, sempre in piazza Libertà, lo spettacolo di magia Maga Gaia dal titolo “Quella volta che salvai il Natale” a cura di Arteven. Alle 16.30 lo spettacolo di danza con i giovani alunni della scuola di danza Asd Harmony Ballet. Alle 17.15, in piazza Libertà, arrivo di Babbo Natale con un mezzo a sorpresa per l'incontro con i bambini presso la sua casetta, con la raccolta delle letterine. A seguire il corteo verso piazza 18 giugno con accensione del grande albero di Natale e l'esibizione del coro “Monteverdi New Voices” e del piccolo coro “Millenote Monteverdi Musile”. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 11 dicembre.

«Dopo due anni di pandemia - spiegano il sindaco Silvia Susanna e l'assessore alla cultura Luciano Carpenedo - torniamo a festeggiare nel migliore dei modi i giorni che precedono il Natale e la ricorrenza dell'Epifania. Quelli in programma sono eventi che hanno l'obiettivo di allietare i più piccoli, con tanti laboratori e l'arrivo di Babbo Natale l'8 dicembre, ma anche gli adulti, con l'obiettivo di valorizzare il senso di fare comunità».

Altro appuntamento è poi quello di domenica 11 dicembre, dalle 9 alle 15, a Castaldia, al Cea “La Piave Vecchia”, l'evento “Laguna d'Autunno” a cura della Pro Loco: un'escursione naturalistica, guidata da un esperto ornitologo, lungo la Laguna Nord, con introduzione al birdwatching. Segue il pranzo e la visita guidata al centro. Venerdì 16 dicembre, alle 20.30, nella palestra “Toti”, il gran concerto per orchestra e coro a cura della scuola comunale di musica “C.Monteverdi”. All'uscita per tutti panettone, pandoro, vin brulè e tè caldo. Giovedì 5 gennaio, alle 17.30, nell'area scoperta degli impianti sportivi comunali di via Argine San Marco, la manifestazione “Gran Falò del Pan e Vin” a cura della Pro Loco con la distribuzione delle calze per i bambini.