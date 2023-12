Festività natalizie a Musile: mercatini, concerti e il falò dell'epifania

A Musile di Piave le celebrazioni per il Natale prendono il via venerdì 8 dicembre con l'accensione del grande albero e i mercatini nelle vie del centro. L'evento propone, per tutta la giornata, laboratori creativi e giochi per i bambini con panettone, pandoro, bibite e vin brulè. Alle 15, in piazza Libertà, è in scena il concerto del Coro Monteverdi New Voices e del piccolo coro Millenote Monteverdi Musile. Dalle 17 alle 17.30 arriva Babbo Natale (con un mezzo a sorpresa) per incontrare i bambini presso la sua casetta, dove raccoglierà le letterine. Segue il corteo verso piazza 18 Giugno, dove sarà acceso l'albero di Natale, sempre con l'accompagnamento del coro di bambini. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 10 dicembre.

Collaborano alla giornata le associazioni L'albero delle Idee, Teatro delle Arance e Pro Loco. «Anche quest'anno - spiegano la sindaca Silvia Susanna e l'assessore alla cultura Luciano Carpenedo - sarà un Natale ricco di occasioni per il nostro territorio. Abbiamo pensato a un programma che venisse incontro alle attese dei più piccoli valorizzando allo stesso tempo tradizioni, musica e cultura grazie al grande lavoro delle nostre associazioni. La giornata dell'8 dicembre sarà il preludio a un periodo di festa che, siamo sicuri, non tradirà le attese».

Gli eventi proseguono infatti per tutto il periodo di festività. Domenica 10 dicembre, dalle 9 alle 15, al Centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”, in via Castaldia 1, c'è “Laguna d'Autunno”: un appuntamento che invita a scoprire il birdwatching con escursione guidata lungo l'argine della laguna di Venezia per osservare gli uccelli acquatici. In programma il pranzo a Castaldia e la visita guidata al centro (per informazioni contattare la Pro Loco).

Venerdì 22 dicembre, alle 20.30, presso la palestra dell'istituto comprensivo Enrico Toti, c'è il gran concerto di Natale dell'orchestra classica del Veneto e il Vocal Ensemble Monteverdi New Voices, diretti dal maestro Dino Doni. L'evento è su prenotazione, chiamando lo 0421592236 o scrivendo a biblioteca@comune.musile.ve.it.

Sabato 23 dicembre, alle 20.30, sempre nella palestra della Toti, la rassegna continua con il concerto gospel dei Joy Singers diretti dal maestro Andrea D'Alpaos. L'appuntamento, patrocinato dalla Città metropolitana di Venezia, è a cura della Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro e sempre su prenotazione, chiamando lo 0421592236 o scrivendo a biblioteca@comune.musile.ve.it.

Le feste si chiudono con il tradizionale appuntamento dell'epifania: venerdì 5 gennaio, alle 17.30, presso l'area scoperta degli impianti sportivi comunali di via Argine San Marco Inferiore, si accende il gran falò del Pan e Vin, con organizzazione e ristoro a cura della Pro Loco.