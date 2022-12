Nadal coi fioi: le iniziative per le festività in Campo San Leonardo

Letture animate, laboratori natalizi, balli, giochi, una caccia al tesoro e prove di voga alla veneta. Proseguirà fino al 23 dicembre “Nadal coi fioi”, il programma di iniziative gratuite promosse dall’associazione sportiva dilettantistica Gloria Rogliani in occasione delle festività natalizie.

Inserito nel calendario delle “Città in festa”, il programma della manifestazione si articola in un ricco programma di attività, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il ritrovo per bambini e genitori è in campo San Leonardo (vicino al Ponte delle Guglie). Il 17 dicembre 2023, alle 16.30, in campo arriverà Babbo Natale; domenica 18, a partire dalle 10, corteo acqueo (registrazione obbligatoria).

Tutte le iniziative sono gratuite. È consigliata la prenotazione: asdgloriarogliani@gmail.com.