Un Natale mai visto a Porte di Mestre

Al Centro Commerciale Porte di Mestre la corsa ai regali è già cominciata: se siete a caccia di belle sorprese da mettere sotto l’albero, potrete scegliere tra mille idee originali nei negozi in Galleria, ma troverete anche tante altre sorprese che vi aspettano.

Sabato 18 e giovedì 23 dicembre potrete far impacchettare i vostri doni dentro un palloncino decorato a mano sul momento: un’idea originale e sorprendente per far restare a bocca aperta gli amici, i parenti o gli innamorati nel giorno di Natale.

Ma ci saranno eventi e divertimenti anche per i più piccoli. L’appuntamento è per i weekend dell’11-12 e 18-19 dicembre: nel pomeriggio arriveranno in Galleria gli aiutanti di Babbo Natale che coinvolgeranno tutti i presenti con giochi e simpatiche animazioni. E domenica 19 dicembre siete tutti attesi per il gran finale con il Babbo più famoso del mondo: tutti i bambini potranno farsi una foto ricordo con lui e riceveranno subito una stampa omaggio in una cornice personalizzata.

E se avete sempre sognato di fare gli aiutanti di Babbo Natale, è arrivata la vostra grande occasione: l’11-12 dicembre e dal 18 al 24 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, a Porte di Mestre potete partecipare al gioco interattivo “l’acchiapparegali”. La missione è quella di aiutare il mitico Santa Claus a consegnare i suoi doni: in omaggio tanti simpatici gadget!

Fino a Natale ogni giorno è un’occasione per fare festa insieme, al Centro Commerciale Porte di Mestre, in via Don Tosatto 22. Per scoprire il programma completo ed essere sempre aggiornati sulle iniziative di Porte di Mestre potete visitare il sito portedimestre.it e le pagine Facebook e Instagram @portedimestre.