L'atmosfera natalizia avvolge Mirano con mercatini, parate e piste di pattinaggio sul ghiaccio

Il periodo più magico dell'anno è arrivato e l'atmosfera natalizia avvolge Mirano e le sue frazioni: domenica 3 dicembre, infatti, inizierà il programma “Natale è… Mirano”, il calendario degli eventi e delle attività organizzati dal Comune nel centro storico fino all’8 gennaio 2024.

Dalla mattinata del 3 dicembre ci sarà il mercatino della fantasia, organizzato da Confcommercio Miranese. Alle ore 15.00 da via Gramsci partirà la parata di apertura "Bianco Natale", con la Filarmonica di Mirano e le Majorettes "Magic Stars". Alle ore 17.00, invece, si terrà in piazza Martiri concerto delle violiniste Krystall Kuartet. Non solo: in viale Rimembranze sono allestite la pista di ghiaccio e cinque casette, mentre in piazza Errera il giardino di Natale con il trenino Polar Express per i più piccoli.