A Mirano si celebra il Natale con attività dedicate ai più piccoli, alle famiglie e alla tradizione

Il programma “Natale è… Mirano” del Comune di Mirano proseguirà nell’ultimo fine settimana prima delle festività con attività dedicate ai più piccoli, alle famiglie e alla tradizione.

Il programma

Venerdì 22 dicembre

Ore 16.00-18.00: servizio baby sitter professionale gratuito in municipio.



Sabato 23 dicembre

Ore 15.30: in piazza Aldo Moro animazione per i più piccoli con micro-magie e palloncini con il mago Uffa, a cura dell'associazione Aldo Moro.

Ore 16.00-18.00: servizio baby sitter professionale gratuito in municipio.



Domenica 24 dicembre

Ore 10.30-12.30: servizio baby sitter professionale gratuito in municipio.

Ore 17.30-19.30: “Ciara stea”, musicanti e cantori allieteranno i partecipanti in un percorso itinerante con partenza da Piazza Aldo Moro. Bevande calde e assaggio di musetto saranno preparati dai volontari del comitato di quartiere Aldo Moro.



Sarà possibile inoltre, fino al 7 gennaio 2024, usufruire della pista di pattinaggio sul ghiaccio, aperta dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 22.00 e dal venerdì alla domenica dalle 13.00 alle 24.00 (festivi: 10.00-24.00: 31 dicembre: 10.00-2.00) e del trenino “Polar Express”, posizionato nel giardino natalizio di piazza Errera.

Per agevolare le vendite in un periodo particolarmente importante come quello natalizio, la zona a traffico limitato nel centro storico di Mirano sarà sospesa domenica 24 dicembre, precisamente dalle 7.00 dello stesso giorno fino alle ore 6.00 di lunedì 25.