All’Emisfero di Trebaseleghe è tutto pronto per un Natale coi fiocchi

Arriva a Trebaseleghe un Natale da sogno tra eventi, spettacoli e interessanti iniziative per grandi e piccini: in una location esclusiva sarà possibile vivere la magica atmosfera delle feste all'insegna del divertimento e dello shopping insieme alle persone più care!

Un magico Natale al Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe

Al Centro Commerciale Emisfero la magia del Natale è già arrivata, dal 9 dicembre al 6 gennaio, un ricco calendario di eventi accompagnerà gli ospiti per il Centro grazie alle tante attività proposte: fino alla Befana tutti potranno farsi dei fantastici selfie nelle postazioni a tema natalizio in Galleria: foto perfette da condividere o per fare degli auguri di Natale speciali.

Sabato 9 dicembre, dalle ore 15.30 alle 18.30, potrete ammirare “Il Pianoforte Gigante”: la maxi riproduzione, ispirata ad una scena del film “Big” di Tom Hanks, sarà al centro di uno spettacolo di intrattenimento moderno e originale, adatto a tutte le età. Tra un’esibizione e l’altra ci sarà spazio anche per il coinvolgimento del pubblico in “passeggiate musicali” che renderanno l’evento ancora più coinvolgente e interattivo.

Domenica 17 dicembre dalle ore 16 arriverà Babbo Natale: un appuntamento irrinunciabile per i più piccoli, che potranno incontrare il mitico Santa Claus e scattare una foto ricordo insieme a lui.

Sabato 23 dicembre, dalle ore 16, ci sarà un altro spettacolo da non perdere: Luke - The Magic Christmas Bubbles. La magia delle bolle di sapone conquisterà tutti i bimbi, che potranno divertirsi con giochi e animazioni in un’atmosfera di festa e allegria.

Per concludere, dal 7 al 30 dicembre in Galleria troverete anche il tradizionale mercatino di Natale, con tante idee regalo originali da mettere sotto l’albero. E dall’8 al 24 dicembre torna il servizio di confezionamento dei pacchi regalo, in collaborazione con l’Associazione Amici per l’Africa.

Gli ingredienti per una festa perfetta ci sono tutti, l’Emisfero di Trebaseleghe vi aspetta in via Malcanton 40!