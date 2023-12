Mercatini, concerti e spettacoli di Natale a Venezia nel ponte dell'Immacolata

Continua il calendario di appuntamenti all’interno del palinsesto “Venezia accende il Natale”, promosso dal Comune di Venezia e da Vela spa con il sostegno di Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, che vede l’intero territorio coinvolto in iniziative e appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età.

Concerti, spettacoli e mercatini a Mestre

A Mestre continuano gli spettacoli dei folletti Barbamoccolo in Piazza e nelle vie limitrofe, con i loro divertenti spettacoli di strada. Venerdì 8 dicembre dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 un duo itinerante con l’energia della chitarra e la voce angelica di Rita Bincoletto farà sorgere il sorriso anche sulle labbra più serrate dal freddo.

Sabato 9 dicembre dalle 16.00 alle 19.30 appuntamento con Xmas Caravan: un contenitore di poesia e meraviglie natalizie sfilerà per la città carico di artisti, musicisti e cantastorie. Domenica 10 dicembre, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, si esibirà un duo spettacolare per numeri ad alto rischio tra fuoco e acrobatica.

Per i più piccoli, è possibile salire a bordo del trenino che attraversa le vie del centro. Gli orari del fine settimane sono: venerdì 8 dicembre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30, sabato 9 dicembre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30, domenica 10 dicembre dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.30. Per gli adulti, shopping natalizio tra le casette del centro dalle 10.00 alle 20.00.

Sul palco di Piazza Ferretto arrivano i concerti per tutte le età. Sabato 9 dicembre alle 17.00 si esibiranno i Joy Singers, l’ensemble vocale fondato nel 1998 a Venezia dal maestro compositore Andrea D'Alpaos. Domenica 10 dicembre doppio appuntamento tra musica e divertimento: alle 16.30 si potrà assistere al concerto del complesso strumentale Vivaldi diretto dal Maestro Fabrizio Nasetti con un programma di musiche tratte da colonne sonore e brani natalizi riadattati in chiave jazz, mentre alle 17 il gruppo zumba Susy's Crew si esibirà in un dance show di Natale.

Mercatini di Natale e spettacoli a Venezia

A Venezia, al Teatrino Groggia, spazio ai bambini e alle famiglie. Giovedì 7 dicembre alle ore 17, si terrà il laboratorio creativo Facciamo l’albero e merenda insieme condotto da Julio Escamilla per bambini con i loro genitori. L’albero realizzato dai bambini sarà collocato in Teatro fino alla fine delle festività. Alle ore 18 dello stesso giorno andrà in scena Fantastico Natale con Gianni Rodari, per famiglie con bambini dai 3 anni. Venerdì 8 dicembre toccherà a Canto di Natale di Charles Dickens, spettacolo teatrale aperto a tutti a partire dai 6 anni. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito e prenotazione raccomandata. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 041 0970154 o scrivere alla mail apescadisogni@piccionaia.org.

Il Teatro Goldoni ospiterà, invece, sabato 9 e domenica 10 la Big Vocal Orchestra che, con i suoi 200 elementi, darà vita ad uno spettacolo sorprendente di voci, musica, coreografie, teatro, effetti luci e video mozzafiato.

La magia del Natale arriva anche a Burano con la prima edizione dei Mercatini, in zona pescheria dalle ore 12 alle 19.30. L’inaugurazione ufficiale è fissata sabato 9 dicembre alle ore 12, mentre domenica alle 12 il gruppo I colori della musica proporrà un medley di canzoni natalizie.

In campo San Maurizio, a Venezia, torna il mercatino dell'antiquariato, dall’8 al 10 dicembre. Saranno presenti espositori provenienti da tutta l’Italia con le loro preziose merci, oggetti e curiosità del passato ma soprattutto pezzi pregiati dal ‘600 al ‘900, esposte sui tipici moduli in legno che la tradizione vuole invariati dal 1970, anno di fondazione del mercato.

In Piazza Mercato a Marghera

A Marghera continuano gli appuntamenti in Piazza Mercato. Sabato 9 alle 16 è prevista dell’animazione in pista; domenica 10 dalle ore 10 si potranno visitare i mercatini mentre alle 15.30 è previsto uno spettacolo di cosplay.

Appuntamenti a Favaro Veneto

A Favaro Veneto, da venerdì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00, si potranno visitare i mercatini di Natale con tanti stand , animazioni per bambini, spettacoli e mostre.

Eventi a Trivignano e Chirignago

Il Natale entra nel vivo anche a Trivignano e Chirignago. Giovedì 7 alle 20.30, nella Chiesa di San Pietro Apostolo di Trivignano si terrà un concerto “Magnificat” per orchestra, coro e voce solista.

A Chirignago in Piazza San Giorgio, invece, venerdì 8 dicembre dalle 8.30 si aprirà il mercatino della solidarietà e i bambini delle scuole del territorio addobberanno l’albero gigante. Sabato 9 i mercatini saranno accessibili dalle 14.00 alle 18.00 con l’arrivo, dalle 15.00, dei moto-babbo che porteranno tanti regali ai bambini di Casa Nazareth. Seguirà l’accensione dell’albero gigante e musica in piazza con il coro della Scuola di Musica “La Semicroma” tra stand con cioccolata calda e vin brulè. Domenica 10 dalle ore 10.00 un appuntamento imperdibile per tutti i bambini che avranno la possibilità di farsi fotografare con Babbo Natale.