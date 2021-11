Verso il Natale: a Mira un weekend lungo di stand, mercatini e animazione

Comune e Pro loco di Mira annunciano che, in vista del Natale, sabato 4 e domenica 5 dicembre, come di consueto in concomitanza con i festeggiamenti del giorno 6 per il patrono San Nicolò, tornerà la mostra-mercato con decine di stand in riviera Matteotti e sul piazzale del municipio e che sarà allietata da animazioni di strada e altri intrattenimenti: il tutto, naturalmente, in osservanza della normativa e delle misure di sicurezza anti covid.

Dall’Immacolata, poi, anche quest’anno saranno accese le tradizionali luminarie che accompagnano le festività natalizie verificando se sarà possibile installarle, con i necessari spazi a disposizione, in ogni frazione di Mira, non solamente a Mira Taglio e a Oriago. In queste due ultime località restano confermate anche le installazioni degli alberi di Natale.

Dal canto suo la Pro Loco fa sapere che organizzerà il consueto concerto di Capodanno, mentre, più in prospettiva, si sta ragionando sul Carnevale 2022 dopo il successo del 2019, in assoluto il primo Carnevale organizzato a Mira, e che non si è più potuto.