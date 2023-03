Al Teatro Momo va in scena l'opera buffa "Nell'isola dei matti"

Domenica 5 marzo alle ore 16.30 al Teatro Momo la rassegna di prosa amatoriale "Divertiamoci a Teatro", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Comitato provinciale Fita Venezia, porta in scena lo spettacolo Nell'isola dei matti di Mario Frezza e prodotta da Teatro del Go.

La commedia, definita dall’autore “opera buffa ma non troppo”, è ambientata nel Manicomio di San Servolo negli anni settanta, quando cominciavano a circolare le idee rivoluzionarie di Franco Basaglia, che intendeva superare le metodologie correnti basate sul contenimento fisico, coadiuvato da pesanti terapie farmacologiche e dal ricorso alla famigerata “terapia elettroconvulsivante”, comunemente nota come “elettroshock”.

Viene presentato uno spaccato di vita manicomiale, dove il medico progressista si contrappone alla dottoressa tradizionalista, mentre il direttore è pronto gattopardescamente a fare ai matti delle concessioni, purché tutto rimanga come prima. I matti, poi, vengono solo sfiorati dalla corrente innovativa che li riguarda, le discussioni ideologiche non appartengono al loro mondo.