Nella sede di Emergency il concerto per la pace della pianista Ines Olshevska

Sabato 11 maggio, alle 17.00 nella sede veneziana di Emergency, appuntamento con il concerto per la pace Under the same sky della pianista di origini ucraine Ines Olshevska, che ha costruito insieme a Pierandrea Gagliardi un progetto fatto di note, parole e immagini che sottolineano come solo con la conoscenza reciproca, il dialogo e la cultura sia possibile superare gli orrori provocati dalle armi: un appello alla pace attraverso la musica. Letture di Stefania Brescia, dell’associazione Voci di Carta. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Ines Olshevska

Ines Olshevska, nata in Ucraina, inizia a studiare il pianoforte ancora bambina, a 5 anni. Da allora lo studio del suo strumento non l'abbandonerà più. Nel 1997 diventa Maestro concertatore in pianoforte presso l'Istituto Universitario di Musica di Rivne e riceve il diploma di laurea in Maestro sostituto e Korrepetitor in pianoforte, presso l'Accademia Santa Cecilia di Roma, conseguito con il massimo dei voti e la lode.

La sua carriera professionale ha inizio nel 2001 presso l'Università di Rivne (Ucraina) come Pianista Accompagnatore e, dopo il trasferimento in Italia, dal 2003 al 2014 prosegue presso la Compagnia di Balletto Classico Cosi-Stefanescu di Reggio Emilia. Sempre a Reggio Emilia, tra il 2014 e il 2017, è docente di Teoria e pratica musicale per la danza — Pianista Accompagnatore presso il Liceo Coreutico Matilde di Canossa. Dal 2019 lavora come Maestro Accompagnatore presso la Fondazione Nazionale della Danza — Compagnia Aterballetto (Reggio Emilia). Ha suonato come solista in diverse manifestazioni.