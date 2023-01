La commedia "Nemici come prima" in scena al Teatro Momo

Domenica 29 gennaio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con la prosa amatoriale al Teatro Momo: la rassegna Divertiamoci a teatro, organizzata dal Settore Culture del Comune di Venezia in collaborazione con FITA presenta lo spettacolo Nemici come prima della compagnia Trentamicidellarte.

La trama

La scena si svolge nella sala d’attesa del reparto di terapia intensiva di un ospedale dove viene ricoverato, in condizioni gravi, il ricco proprietario di una catena di macellerie. Al suo capezzale accorrono la figlia con il marito, galoppino a vita del tirannico suocero. Mentre la coppia tenta di accedere al reparto per visitare l’anziano, giunge anche l’altra figlia, anima libera in giro per il mondo alla ricerca di se stessa. Nell’attesa che si evolva la situazione del congiunto, nel confuso scambio di notizie ricevute da un infermiere distaccato e invadente, emergono le loro diverse personalità, lo spasmodico desiderio di ereditare, che cancella ogni pudore, falso rigore esistenziale, finto attaccamento maritale. In un concitato scambio di battute, spunta in ospedale la giovane badante rumena del vecchio, abituata a combattere con le sue armi una sorta di lotta per la sopravvivenza. I quattro discutono incivilmente e fraternamente sulla scia di buoni propositi e piccole miserie: stereotipi di egoismo e meschinità dell’animo umano.