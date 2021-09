"Nessundorma", la nuova mostra di Mario Gatto

Riceviamo e pubblichiamo:

"NESSUNDORMA

esposizione alla galleria Arte Spazio Tempo

Campo del Ghetto Nuovo, Cannaregio 2877, Venezia

5 - 30 settembre 2021

orari: 11am - 1pm / 2pm - 7pm

da martedì a domenica



Esposizione promossa dall’associazione culturale Arte e Design Venezia in collaborazione con la galleria Arte Spazio Tempo, a cura di Lisa Balasso e Giulia Bacianini.



La mostra NESSUNDORMA presenta una sezione della produzione artistica di Mario Gatto, esperto artigiano e tenace pittore.

L’opera centrale con un volto malinconico, un pianoforte, uno spartito e delle stelle, dona il nome alla mostra stessa e trae ispirazione dall’omonima composizione musicale di Puccini: “Nessun dorma! Nessun dorma! Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d’amore e di speranza!”.

Le musica risuona nella Galleria tramite i vivaci quadri di Mario Gatto in cui i colori esplodono in getti e fasce luminose. L’esposizione presenta altri quadri che mostrano l’eterogeneità della produzione del pittore: sugli sfondi di colore appaiono geometrie, architetture e infine due grandi occhi aperti fissano i visitatori... sono occhi alla ricerca di qualcuno o qualcosa: è il nome che sta cercando disperatamente Turandot?! L’architettura e lo spazio deserto ricordano gli spazi dechirichiani e sono sintomi di un’assenza: le persone sono alla ricerca del nome del principe che non verrà trovato...“Dilegua, o notte, tramontate, stelle […] All'alba vincerò”.



L’associazione Arte e Design Venezia e Mario Gatto vi invita a intraprendere questo viaggio tra i colori e la musica, aspettandovi con la mostra NESSUNDORMA alla galleria Arte Spazio Tempo!"

