Nick and Dodo all'Hard Rock Cafe

Per la serata di live music di giovedì 28 luglio (ore 22.00) dell’Hard Rock Cafe Venezia si esibisce il duo acustico Nick and Dodo. La voce è quella di Edoardo Fusaro, la chitarra quella di Nicolò Marchiori: insieme ripercorrono sul palco del cafe di Bacino Orseolo un repertorio di pezzi old style del rock 'n' roll rivisitati in chiave acustica.

Le migliori e intramontabili hit rock di tutti i tempi arrangiate da Nick e Dodo intratterranno il rito del late happy hour, con cocktail e specialità pensate apposta per concedersi una pausa di relax dopo una giornata di lavoro e di caldo estivo. Per info e prenotazioni contattare: venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665