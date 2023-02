Al Teatrino Groggia lo spettacolo con pupazzi animati "Nico cerca un amico"

Spettacolo per bambini domenica 26 febbraio al Teatrino Groggia con lo spettacolo Nico cerca un amico della compagnia emiliana Il baule volante per la stagione de La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale.

Lo spettacolo di teatro d’attore con pupazzi animati a vista, premio Gianni Rodari per il Teatro 2020, è tratto dall’omonimo racconto di Matthias Hoppe.

La trama

Il racconto è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno. Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi. A tutti offre la sua amicizia, ma è così difficile trovare un amico diverso.

Biglietti disponibili online o prenotabili su www.piccionaia.org/teatrinogroggia e al botteghino del teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.