Nicola Cittadin in concerto a Noale per il Marzo Organistico

Arriva dal Conservatorio di Castelfranco Veneto il prossimo ospite del Festival Marzo Organistico di Noale: sarà il titolare della cattedra di organo al conservatorio di musica “Steffani” di Castelfranco Veneto il prossimo ospite del Festival internazionale del Marzo organistico di Noale. Sabato 18, nella chiesa dei Ss. Felice Fortunato, arriverà infatti Nicola Cittadin.

Cittadin, nato a Rovigo, ha alle spalle un curriculum di tutto riguardo, basti citare il Post Gradum con votazione summa cum laude in improvvisazione organistica conseguito al Pontificio di musica sacra di Roma. Si è esibito in numerosi festival musicali e organistici in Italia e all’estero. Autore di numerosi articoli su riviste specializzate, il maestro, dopo aver insegnato nei conservatori di Brescia, Frosinone e Udine, è approvato a Castelfranco Veneto.

Il programma che eseguirà all’organo Ruffati di Noale mette insieme classici, come Bach e Mozart, ad autori più moderni come Bovet, Bossi, per finire con un pezzo di cui è lui l’autore “Hommage a Jean Langlais”.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45.