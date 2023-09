Al via la terza edizione di Night for Marghera con musica dal vivo e cibo di qualità

Il centro di Marghera torna ad animarsi nelle ultime sere d’estate: sabato 9 settembre sarà la volta di Night for Marghera, la manifestazione organizzata dalla locale Confcommercio in collaborazione con il Comune di Venezia nell’ambito de “Le Città in Festa”. Questa terza edizione prevede due eventi destinati a coinvolgere l’intera comunità e in particolar modo i giovani, con musica dal vivo e cibo di qualità. L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è valorizzare due attività punto di riferimento del territorio come il ristorante “Barkalà” di Piazza Mercato 13/d gestito da Stefano Aldreghetti, pluripremiato chef la cui cucina è fortemente legata alla tradizione veneziana, e il pub “Marciano” di via Rossarol che quest’anno festeggia i dieci anni dall’apertura.

Ristorante Barkalà

L’evento di sabato 9 settembre coinciderà con la sesta edizione di Fashion Food, il format che coniuga la valorizzazione delle eccellenze della cucina italiana con moda e bellezza. A partire dalle ore 17:30, all’interno del plateatico del Barkalà, si terrà la prima parte della sfilata di moda organizzata dall’agenzia Mt Eventi in collaborazione con Radio Venezia Sound; indiscussa protagonista dell’evento sarà la cucina tradizionale di pesce e le specialità dello chef Aldreghetti, tra cui il baccalà mantecato, servite direttamente al tavolo dalle modelle. Da non perdere l’esposizione di moto d’epoca di fronte al locale e, dalle 21, la sfilata conclusiva che incoronerà la nuova Miss Fashion Food. Per agevolare la circolazione dei pedoni è prevista la chiusura al traffico dalla rotonda di Piazzale Concordia verso Piazza Mercato, dalle ore 17 e fino al termine della manifestazione.

Pub Marciano

Il pub Marciano di via Rossarol, punto fermo della movida margherina, compie dieci anni e festeggia in grande stile con un pomeriggio di arte e musica, chiamando a raccolta amici e musicisti di ieri e di oggi: dalle ore 15 live painting e street art cui seguirà, dalle 17, il dj set reggae di Rastasnob. La serata entrerà nel vivo alle 19 in compagnia di Marco “Furio” Forieri, storico sassofonista dei Pitura Freska e voce degli Ska-J che si esibirà live con Dj Foña e gli Spurgo Buchi Neri. Dalle 21.30, infine, dj set a cura dei Cool Faces. Anche in questo caso l’area interessata dall’evento vedrà una leggera modifica alla viabilità, con la chiusura al traffico di via Rossarol dal civico 4 al 9, dalle 17 a mezzanotte.

Prezzi più contenuti

L’evento non intende solo animare il cuore della città ma anche tendere la mano a cittadini e famiglie in un difficile momento storico, che ha visto schizzare verso l’alto i prezzi di beni e servizi. «Considerata la crisi inflazionistica ed economica che stiamo attraversando – spiega Massimiliano Scarpa, socio Ascom Confcommercio – i due eventi avranno prezzi accessibili e più contenuti proprio per sostenere la clientela e, di conseguenza, anche i commercianti».



Sottolinea il presidente di Confcommercio Marghera Mauro Chinellato: «Barkalà e Marciano sono due realtà d’eccellenza impegnate nella ristorazione da ormai diversi anni e rappresentano il lato buono e onesto di Marghera. Ricordo come la scorsa edizione abbia voluto accendere una luce sul problema delle spaccate ai danni dei commercianti e sulla sensazione di insicurezza percepita dai nostri concittadini: anche quest’anno crediamo che eventi come Night for Marghera siano un segnale importante per tutti coloro che intendono riaffermare la legalità e sostenere il tessuto economico-sociale».



Conclude l’assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar: «Per il terzo anno consecutivo e grazie al successo degli anni precedenti si ripropone questa iniziativa che ha come obiettivo il riappropriarsi degli spazi cittadini e contemporaneamente sostenere le attività economiche del territorio. Gli eventi svolti durante questa estate hanno testimoniato, con la massiccia presenza dei cittadini, la voglia di stare insieme, divertirsi e trascorrere ore spensierate e ritrovare la socialità. Questa Night for Marghera sarà un’altra occasione. A tutti coloro che si sono spesi per organizzare questi eventi per la cittadinanza e a Confcommercio va il mio sincero ringraziamento».