Nights for Marghera: tre weekend di eventi in piazza, tra cibo e musica

Le calde serate estive e l’allentamento delle misure restrittive imposte dalla pandemia favoriscono la voglia di stare insieme: ritorna dal giugno 17 al 2 luglio 2022 la nuova edizione di Nights for Marghera, la manifestazione organizzata da Confcommercio Marghera con il supporto di Marghera 2000, Fai Centro!, Venezia è Unica nell’ambito de “Le Città in Festa”.

Una formula organizzata in tre weekend (17 e 18, 24 e 25 giugno; 1 e 2 luglio) che vedrà il cuore della città di Marghera, fra Piazza Mercato e Piazza Municipio, animarsi di luci e colori dalle ore 17 alle 24. Un calendario ricco di appuntamenti per tutte le età, pensato per i giovani, famiglie e l’intera comunità, con musica dal vivo e buon cibo.

Una rassegna ricca di appuntamenti, a cui pubblici esercizi e commercianti di quartiere hanno risposto positivamente, offrendo ognuno il proprio contributo. Spiega Massimiliano Scarpa, socio Ascom fra i principali promotori dell’iniziativa: "Grazie a Confcommercio Marghera per questa possibilità. Nights for Marghera è un nuovo format che ha lo scopo di far tornare le persone di Marghera a vivere il centro nelle sue piazze e a sostenerne le attività dopo le fatiche e i problemi dovuti alla pandemia. Invitiamo tutti i cittadini a queste sei serate di festa con tanta musica, la convivialità e il divertimento».

«Siamo felici di organizzare questa manifestazione con il contributo in primis dei nostri associati. - spiega Mauro Chinellato, presidente Confcommercio di Marghera - Un grazie particolare va a Massimiliano Scarpa del negozio “Redphones”, alle altre associazioni e al Comune di Venezia. Portare le persone a frequentare Marghera è per noi un obiettivo primario perché solo così il tessuto economico produttivo della città, fatto di piccole e medie attività commerciali, può rimanere vivo».