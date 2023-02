A Noale torna la vetrina per giovani artisti e creatori

Il Comune di Noale propone anche quest’anno la rassegna artistica Noal@rt 2023. Un progetto espositivo nato nel 2017, dall’intuizione di un giovane noalese, Manuel Rossetto, da sempre appassionato di arte, in collaborazione con l’allora assessore alla Cultura prof.ssa Lidia Mazzetto, con il duplice obiettivo: promuovere il lavoro di giovani artisti e nel contempo valorizzare in maniera nuova gli spazi espositivi presenti a Noale. Una proposta che si è rinnovata con l’assessore alla Cultura Annamaria Tosatto, che ha deciso l’apertura a tutte le arti e forme creative.



«Consci che i talenti giovanili si esprimono secondo modalità tra le più varie – ha spiegato l’assessore Tosatto – si è deciso di riaprire il bando non solo all’arte pittorica, ma alla creatività in senso più ampio. Annuncio quindi con piacere che quest’anno daremo rilievo anche alla creatività di due giovani noalesi che si sono distinti nell’arte cinematografica e in quella fotografica e che una sezione verrà dedicata al gruppo creativo che crea i sempre avvincenti podcast a tema per la Città di Noale. Una mostra nata con lo scopo di dare adeguata vetrina alla nostra miglior gioventù». La mostra sarà aperta dal 18 al 26 febbraio 2023. “



Ad esporre saranno Andrea Corazza, Eleonora Mohammadi, Lorenzo Naturale, Riccardo Pesce, Gioele Pistore, Elisabetta Valentini. Orari della mostra: dal 18 al 26 febbraio 2023. Inaugurazione sabato 18 febbraio alle ore 17.30.

L’iscrizione per la mostra 2024 è gratuita e va effettuata entro il 31 dicembre 2024. Non è richiesto che il ciclo di opere sia inedito. Per partecipare basta una mail di candidatura all’indirizzo comune.noale.ve@legalmail.it con oggetto “No@l@rt e Cre@tivity”. Il Premio è aperto ad artisti professionisti, studenti e/o autodidatti under 30. I giovani saranno seguiti nel progetto dall’assessorato alla Cultura, ma anche da alcuni artisti “senior”, già affermati.