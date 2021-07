A Noale il duo comico della Compagnia Begheré, tra giochi e gag

Il Teatro improbabile, organizzato dalla Pro loco, è a Noale il 28 luglio con gli artisti Giuseppe Tornillo e Margherita Cortopassi, in arte Compagnia Begheré. Il duo mette in scena la strabiliante commedia circense dal titolo “Rendez-vous!”. Dispetti e trucchi, musiche incalzanti e virtuosismi circensi, lo scontro, l’intreccio… l’attrazione. Il pubblico (prenotazione obbligatoria sul numero whatsapp 3341051796) sarà trascinato nella comica euforia del primo appuntamento, nel maldestro tentativo dei due attori in scena di farsi belli. Lo spettacolo è stato vincitore del Ferrara Buskers Festival.

La Compagnia Begheré è formata da due artisti provenienti da background differenti; insieme intraprendono un percorso di ricerca sulle dinamiche del duo nella giocoleria e nella coppia comica. Studiano giocoleria e composizione con diversi giocolieri italiani ed europei.

Sono stati ospiti di diversi festival e rassegne su territorio nazionale ed europeo, tra cui Festival OITO24 Espinho, Portogallo, Mirabilia Festival Europeo, Bascherdeis Festival Internazionale degli Artisti di Strada, Non Solo Pezzi di Legno, Senza Fili Festival, FVG Festival Internazionale Artisti di Strada, Torino Fringe Festival, Ferrara Buskers Festival, Teatro del Cerchio e molti altri.

