Rifiorisce la primavera a Noale: piante, colori, profumi e l'artigianato. Due mercati in un giorno

A Noale torna a sbocciare la primavera dopo il lungo stop della pandemia. La Pro Loco il 10 aprile è in piazza con due esposizioni in un solo giorno: il mercato florovivaistico in centro storico insieme a quello dell'artigianato, con oltre 140 operatori in tutto segnare la ripartenza dopo due anni di stop forzato causa Covid. «Le difficoltà non sono mancate - spiega il presidente della Pro Loco di Noale Enrico Scotton -, ma la voglia di riportare nella nostra città famiglie, giovani e persone di ogni età è stata più forte di tutto. Devo dire grazie al direttivo e ai volontari che ci hanno creduto e all’Amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto».

«La città si prepara ad accogliere il ritorno dei visitatori», afferma il sindaco Patrizia Andreotti. Fiori, piante, erbe aromatiche, piante grasse, bonsai, bulbi di ogni specie. Ricca l’offerta del mercato in programma domenica 10 aprile a Noale. La novità di questo appuntamento (la Pro Loco ci tiene a precisare che non si tratta della tradizionale Noale in fiore), è rappresentata dal fatto che nello stesso giorno ci saranno due mercati: quello dei fiori (oltre 70 le aziende presenti) e quello dell’artigianato creativo. Mentre il primo sarà ospitato negli spazi di piazza Castello, spalti nord e giardini Beggio, le bancarelle dei 70 hobbisti saranno ospitate tra una parte di piazza XX Settembre e largo San Giorgio. «In questo modo – spiega Scotton – abbiamo trovato il modo di ampliare l’area fieristica, nonostante il cantiere, così da poter gestire meglio il flusso di visitatori e non lasciare sguarnita la piazza dove è nata la nostra festa dei fiori 43 anni fa».

La Pro Loco invita gli ospiti che domenica 10 aprile arriveranno a Noale a seguire le indicazioni che verranno date dai volontari così da poter apprezzare al meglio le tante opportunità dei due mercati. Sulla spianata della rocca, grazie al lavoro delle quote rosa dell’associazione, sarà allestito il giardino delle ortensie, visibile anche a bordo delle canoe dell’Abbey Paddle Team che, per l’intera giornata, condurranno i visitatori a fare un’escursione romantica con vista sul castello. Lungo i portici si potrà ascoltare della buona musica trasmessa da un impianto di filodiffusione (in funzione fino a Pasqua). «Dobbiamo essere grati alla Pro Loco – osserva il sindaco Patrizia Andreotti – perché, anche durante i due anni trascorsi, segnati dal Covid, non ha mai fatto mancare il suo impegno. Ora, speriamo, è arrivato il momento tanto atteso per ripartire con gli eventi che hanno negli anni fatto conoscere la nostra città in tutto il Veneto. Sono certa che anche gli esercenti e i commercianti sfrutteranno al meglio questi due mercati per accogliere chi verrà a farci visita».