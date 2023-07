Al via la tredicesima edizione della rassegna letteraria Noale Festival

Al via la tredicesima edizione del Noale Festival, che si terrà dal 28 al 30 luglio e dal 1° al 3 settembre. Il programma propone sei appuntamenti ma, quest'anno, ci sarà un incontro in più, “Aspettando Noale Festival”, in programma giovedì 27 luglio alle ore 21.15.

Il festival è diventato negli anni un'occasione che ha incontrato l'interesse del pubblico, anche perché spazia in ambiti differenti. Come sempre si alterneranno sul palco autori molto noti, alcuni di questi sono un gradito ritorno, altri saranno nuovi protagonisti proponendo occasioni curiose. Tutti gli ospiti presenti rispondono al criterio della competenza, molti di loro sono anche notissimi al grande pubblico per la loro partecipazione a programmi televisivi e radiofonici, oltre che

sui media e nei circuiti culturali.

Evidenzia l’assessore alla Cultura, Annamaria Tosatto: «Lo spirito di Noale Festival è raccontare e ritornare con nuovi libri e rinnovate esperienze. Per questo, con orgoglio, l'amministrazione comunale e l'associazione culturale Le Muse rivendicano il merito di aver, seppur tra mille difficoltà, voluto regalare al pubblico momenti di svago intelligente e di accrescimento culturale».

Il programma

Il festival si apre giovedì 27 luglio, alle ore 21.15 in Piazzetta dal Maistro, con Italiani si diventa di Beppe Severgnini, giornalista. Evento organizzato da Studio Mainente &Associati in collaborazione col Gruppo Missionario e il Comune di Noale.

Si prosegue venerdì 28 luglio, alle ore 21,00 sempre in Piazzetta dal Maistro, con il saluto delle autorità e, a seguire, La via dell'equilibrio di Antonella Viola, immunologa.

Sabato 29 luglio sarà la volta di Ultima fermata. Gli intrighi della politica di Tommaso Labate, giornalista.

Il giornalista Giovanni Bassi e il musicista Enrico Tansini incontrano il pubblico domenica 30 luglio con L'incerto confine tra Genio e Follia.



A settembre la rassegna prosegue il primo giorno del mese con Il posto della guerra e il costo della libertà di Vittorio Emanuele Parsi, politologo.

Sabato 2 settembre sarà la volta de La Costituzione per immagini di Costantino D'Orazio, storico dell'arte.



La chiusura si terrà domenica 3 settembre con Un veneziano alla corte del fumetto del disegnatore e fumettista Giorgio Cavazzano.

Tutti gli appuntamenti si tengono alle 21.00 in Piazzetta dal Maistro con ingresso libero. In caso di mal tempo gli eventi si svolgeranno in Sala San Giorgio. Per informazioni telefonare allo 041.5897275/268/249 o scrivere a noale@comune.noale.ve.it.