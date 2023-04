Oltre 200 espositori, musica e spettacoli: è tempo di "Noale in fiore"

Fiori, piante, erbe aromatiche, piante grasse, bonsai, bulbi di ogni specie. E ancora, attrezzature e macchine da giardinaggio, casette e arredo giardino. La 42ª edizione di Noale in Fiore porterà in piazza, domenica 16 aprile, l’eccellenza del settore florovivaistico. Non solo. «Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo pensato - spiega Enrico Scotton, presidente della Pro Loco - di ampliare l’esposizione degli hobbisti, a cui sarà riservato uno spazio in piazza XX Settembre e largo San Giorgio».

Oltre duecento espositori

I numeri: saranno duecento gli espositori che dall’alba al tramonto allestiranno i banchi vendita tra le due piazze e gli spalti nord, fino a via G.B. Rossi, dove è organizzato il mercatino denominato Il viale di Penelope. «Un’ampia offerta che sarà in grado, speriamo, di accontentare i gusti delle migliaia di visitatori che attendiamo a Noale - aggiunge Scotton - Tutto questo grazie ad un grande impegno che il direttivo ci ha messo per sopperire a defezioni di espositori florovivaistici alle prese con riorganizzazioni del post pandemia e con il grave problema della mancanza di manodopera».

Noale in Fiore sarà molto di più di una mostra-mercato. Sarà una vera e propria festa per grandi e piccini. «Condividiamo con la Pro Loco l’idea - commenta il sindaco, Patrizia Andreotti - che Noale sia particolarmente adatta ad ospitare eventi rivolti alle famiglie. La nostra festa dei fiori è un’esplosione di colori, suoni, sapori, attività. Visitarla è sempre una gioia. Dobbiamo essere grati ai tanti volontari che da mesi sono impegnati nell’organizzazione».

Musica e novità

Il programma prevede un’anteprima sabato 15 aprile, con l’inaugurazione della mostra di composizioni floreali a cui partecipano 14 espositori e il convegno sulle “Farfalle, i fiori che volano” con l’entomologo Enzo Moretto, direttore della Butterfly Arc di Montegrotto Terme.

La musica sarà protagonista, grazie al festival “Bande in fiore” che vedrà esibirsi, domenica 16, il corpo filarmonico Città di Noale e il corpo bandistico Città di Minerbio. All’abbinamento fiori e musica è dedicato l’allestimento realizzato dai volontari sulla spianata della rocca. Musica che sarà proposta anche dalle due scuole musicali noalesi: Accademie Lizard e NoalMusic. Domenica sarà presente il corteo delle Marie del Carnevale di Venezia.

Un’altra novità sarà lo spazio dedicato all’E-Mobility, rispettosa dell’ambiente. In piazzetta Dal Maistro saranno esposti monopattini e bici elettriche dell’azienda Fantic. Nella torre delle campane sarà visitabile la mostra dello scultore Max Solinas. Bambini e genitori potranno godersi la giornata nell’area giochi di legno allestita da Officina Clandestina nei giardini Beggio o gustarsi una speciale visione della rocca a bordo delle canoe di Abbey Paddle. E ancora visitando l’oasi delle Cave accompagnati dai volontari del Wwf. A stupire il pubblico sarà la compagnia napoletana “Baracca dei buffoni” con lo spettacolo itinerante “Fleur”. L’inaugurazione è prevista alle ore 11, alla presenza delle autorità, nello spazio radiofonico di fronte al monumento a Calvi.

Per l’intera giornata sarà in funzione un servizio di trenino che collegherà stazione dei treni, capolinea autobus, parcheggi all’area fieristica. Ampi parcheggi saranno a disposizione dei visitatori. Negozi, locali e ristoranti saranno aperti per l’intera giornata.