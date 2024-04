Non è una città per poveri. Paola Somma racconta la Venezia d'inizio Novecento

Tornato in libreria con una nuova edizione il 22 marzo, "Non è una citta per poveri. Vite e luoghi della Venezia popolare di inizio Novecento" (Wetlands, 20 euro) verrà presentato domenica 7 aprile alla Libreria Marco Polo in Campo Santa Margherita. «Nessuno ammette che il cosiddetto problema demografico di Venezia non è, e non è mai stato, una questione di numeri, ma di capacità di spesa degli individui e dei gruppi sociali ai quali viene riconosciuto il diritto di vivere in città» scrive l'autrice, Paola Somma, urbanista e già docente allo Iuav.

Agli inizi del Novecento Venezia era una città molto diversa dall'attuale: sovraffollata e popolare, era abitata prevalentemente da poveri costretti a vivere in condizioni igieniche pessime e a soffrire la fame. In questo libro, grazie a uno straordinario scavo d'archivio nei documenti dell'epoca, Somma propone ai lettori un ritratto del tutto inedito della società del tempo. È infatti in quegli anni che inizia la politica di epurazione delle classi popolari che, secondo l'autrice, sta alla base della città odierna, i cui luoghi e spazi sono diventati ormai meta di turisti di ogni dove. Una storia non ancora raccontata, ma fondamentale per capire la Venezia del presente e per rispondere alle domande che solleva.

Alla presentazione del libro, domenica 7 aprile alle ore 11.30, interverrà Clara Zanardi, che ne ha curato la prefazione.