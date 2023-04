Norma’s Teaching, l’insegnante d’inglese più famosa d’Italia, incontra il pubblico a Mestre

Giovedì 27 aprile, alle 18 nella Biblioteca di Carpenedo Bissuola di Mestre, Norma’s Teaching sarà protagonista del prossimo incontro del cartellone letterario In_touch 2023, promosso dalla Rete Biblioteche Venezia con il contributo finanziario dei fondi strutturali europei Pon Metro. Norma Cerletti, per tutti Norma’s Teaching, milanese classe 1992, è 100% italiana e si è diplomata negli Stati Uniti. Dopo aver insegnato in diverse scuole per quasi dieci anni ha aperto i suoi canali social lanciando il metodo “Pronunci-YAY-tion” ed è diventata un “caso” didattico e insieme digitale. L’incontro, condotto dalla giornalista Federica Augusta Moro, è aperto con ingresso libero fino ad esaurimento degli ultimi posti disponibili. Gli spettatori che dispongono della prenotazione avranno accesso dalle 17.30, gli altri potranno entrare a ridosso dell’incontro per i posti eventualmente rimasti. A conclusione è previsto il firmacopie dell’autore per l’ultimo libro “2-minute English” (Mondadori), un vero e proprio motivatore personale che aiuta a essere costante e a migliorare l'inglese: un manuale che fa seguito al primo libro del 2021 “NormaL English”, che propone un metodo di mini-lezioni quotidiane, pratiche e stimolanti, per essere costante e migliorare il proprio inglese in maniera Fast, Fun & Fantastic.

Con la creazione dei cosiddetti "mini corsi" settimanali (un format divenuto molto popolare sui social), Norma ha brevettato il corso numero 1 in Italia per la pronuncia. È stata inserita da "Forbes" nella lista dei "Top 100 talenti sotto i trent'anni che stanno cambiando il mondo". Ma qual è il punto forte di Norma’s Teaching? Questo account social, in soli sei mesi, ha reso l’apprendimento della lingua inglese un fenomeno digitale in Italia, con numeri come 370mila followers su Tik Tok e 500mila su Instagram. Cerletti ha utilizzato al massimo le potenzialità di questi strumenti, usando video, challenge, repost, unendo al tutto la giocosità dei suoi corsi.