Nostalgia canaglia a Jesolo, evento anni novanta con i vip della padel cup

Il prossimo sabato 14 giugno il Marina Club di Jesolo Lido si trasformerà in un tempio degli anni ’90. La storico locale ospiterà il format “90 Wonderland” che sta facendo ballare (e rivivere con nostalgia quei momenti) centinaia di migliaia di persone che amano il format che si celebrerà in una quarantina tra piazze e discoteche di tutta Italia ed è destinato a far ballare circa centinaia di migliaia di persone questa estate. Un format nostalgico, capace di unire due diverse generazioni che per una notte vogliono rievocare una decade storica.

Quest’estate 90 Wonderland festeggia la quindicesima stagione in un format che recentemente è stato premiato anche ai Dance Music Awards, gli “Oscar” del clubbing nazionale sia nella categoria “evento” (al secondo posto) che in quella “format” (al primo posto a livello nazionale). Va detto che Jesolo, il 13 e il 14 giugno si illumina con la Vip Padel Cup. Due giorni con intense sfide al mattino e al pomeriggio al Repubblic Village. Ricco il parterre di ospiti da Luca Toni ad Antonio Cabrini. Quindi Kristian Ghedina, Mirko Bergamasco, Vincent Candela, Marco Osio, Tomas Locatelli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Gigi Di Biagio e Debora Compagnoni presente con l’associazione benefica “Camminare per la vita”. Alcuni degli ospiti saranno presenti all’evento del Marina Club di Jesolo.

Il prossimo 14 giugno l’atmosfera sarà dominata dal format iconico per gli amanti degli anni dei Nirvana e del primo Jovanotti. Sul palco ci saranno anche i figuranti come Spider Man e Mario Bros accompagnati da scenografie, come quella per Jurassic Park, ma anche la presenza di ballerine in stile “BayWatch”, il format televisivo Stranamore per chi cerca l’anima gemella e giganteschi pacchetti di chewing gum Brooklyn (ma anche le gommose Morositas) accompagnati dalle Wonder girls. Alla consolle, tutte le hit pop, rock e dance mixate, brani indimenticabili da cantare a squarciagola e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso. A completare lo show una serie di effetti speciali e una super video sigla: un’ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj, ballerini, personaggi iconografici, gadget, effetti speciali e video show. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito.

Anche per questo il 90 Wonderland è il più grande party show anni Novanta d'Italia. La direzione del team di lavoro è curata da Willy Bergamin, 44enne direttore artistico di Padova, Francesco Ciconte, 38enne product manager calabrese trapiantato nel Vicentino, e Davide Menegazzo, 41enne manager gestionale di Vicenza. La loro passione – e la loro comune età – li hanno fatto ideare il format ancora nel 2008. Nel corso degli anni sono riusciti ad organizzare quasi 400 eventi, in media una ventina ad ogni stagione con picchi di una settantina all’anno in tutta Italia. Va precisato che il team organizzativo dei tre propone anche altri due format, uno dedicato agli anni Duemila (il Duemila Wonderland) e l’altro è il fratello minore del decennio precedente, il “It’s 90 Time – Il party anni 90”. Una macchina da divertimento senza pari, capace di gestire circa 150 serate nel corso dell’anno. Ma adesso il loro pensiero è tutto concentrato sul nuovo tour: “Torniamo a farvi divertire senza inibizioni in tutta Italia con il ciclo di eventi più fresco e positivo di sempre”, conclude Francesco Ciconte, product manager dell’evento.