Shopping sotto le stelle, musica, giochi e mercatini durante la Notte Azzurra di Maerne

La Notte Azzurra torna a Maerne, venerdì 28 giugno a partire dalle ore 20, per regalare ai visitatori una serata magica con il tema “Tropical Dream”. L’evento, organizzato da Confcommercio del Miranese, Comune di Martellago e Distretto del commercio Martellago Olmo Maerne, promette di essere una notte indimenticabile per tutti.

Quest'anno la manifestazione si terrà di venerdì invece del consueto sabato, per evitare la sovrapposizione con la partita degli Europei in cui gioca l’Italia. Un’occasione speciale che trasformerà le strade di Maerne in un palcoscenico di festa e divertimento.

Durante la serata, i negozi rimarranno aperti per lo shopping sotto le stelle, creando un'atmosfera unica e suggestiva. Per grandi e piccini, sarà allestito uno speciale set fotografico a cura di Hansel & Gretel e Eventi Fotografici, dove poter immortalare momenti i magici della nottata. Musica di tantissimi generi risuonerà nelle strade, accompagnando le tante attività previste: giochi gonfiabili e giochi di una volta faranno la gioia dei più piccoli, che potranno anche divertirsi con truccabimbi e laboratori creativi. Il mercatino della fantasia offrirà curiosità e oggetti unici, mentre le dimostrazioni sportive con i Loto Azzurro e le esibizioni di ballo con la scuola Animeditango incanteranno i presenti. Per gli appassionati di motori, ci sarà una spettacolare esposizione di auto storiche a cura di Salzano Epoca. Numerosi bar, gelaterie, pizzerie e osterie locali offriranno inoltre una vasta gamma di delizie culinarie e i visitatori potranno assaporare specialità locali, sorseggiare bevande rinfrescanti e immergersi in un’esperienza gastronomica unica.

Diletta Casaula, delegata di Confcommercio Maerne, sottolinea: «La Notte Azzurra sarà molto importante per il territorio e vorrei ringraziare tutti gli esercizi commerciali per la loro partecipazione e il loro indispensabile contributo. Occasioni come questa aumentano la visibilità di Maerne, attirando visitatori anche dai comuni limitrofi e dando così un’opportunità unica ai nostri negozi, bar e pizzerie di mettersi in luce e di essere i veri protagonisti della serata».

Anche l'assessore al commercio del Comune di Martellago, Lionello Endrio Corò, esprime la sua soddisfazione: «Sono felice di questo evento organizzato a Maerne. Le Notti Colorate del Miranese sono fondamentali per la crescita del nostro territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. La Notte Azzurra di venerdì, infatti, permetterà ai cittadini di incontrarsi e di riscoprire il valore della comunità. Questo genere di manifestazioni rafforza il senso di appartenenza e crea un legame più stretto tra i residenti e le attività locali».