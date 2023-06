Notte azzurra a Maerne: concerti, mercatino e proposte gastronomiche sotto le stelle

L’invito dei commercianti non è solo partecipare a un programma ricco di iniziative, ma di farlo portando con un tocco di azzurro fuori casa. Così la quarta Notte del Miranese, dopo quelle di Salzano, Mirano e Olmo, chiama in causa direttamente gli avventori: alla Notte di Maerne, tutti in piazza con un indumento o accessorio a tema. «Quest’anno - spiega Michele Fasulo, delegato di Confcommercio a Maerne - i commercianti si sono uniti per un evento davvero ricco, organizzato nei minimi dettagli e con un unico obiettivo: far divertire tutti tra musica, buon cibo e intrattenimento. Il mood è ovviamente l'azzurro e dunque chiediamo a tutti di colorare le strade indossando qualcosa a tema».

La Notte Azzurra segue il successo di quella Oro di Olmo: sabato 24 giugno, a partire dalle ore 20 e fino a mezzanotte, saranno ben 22 gli intrattenimenti sotto le stelle che animeranno il centro di Maerne, da via Stazione a via Olmo, da piazza Giotto a piazza Ilaria Alpi: concerti dal vivo con musica rock, blues, groove e revival, dj-set e karaoke, ma anche performance delle migliori scuole di ballo, expo per appassionati di motori (tra cui, in piazza Giotto, le Ferrari del Ferrari Club di Pianiga), il mercatino della fantasia e tanto intrattenimento per bambini, con truccabimbi, giochi gonfiabili e giocolieri equilibristi. Ci sarà anche la possibilità di conoscere da vicino simpatici pony e giocare con le proposte del “Ludobus”.

Una notte da non perdere fin dalle prime battute, grazie anche alle proposte enogastronomiche dei ristoratori e dei locali di Maerne, che proporranno un vero e proprio tour del gusto in 13 tappe, tra panini e club sandwich, pizza e porchetta, paella e frittura di pesce, birra e cocktail, gelato e dolci vari, frittelle e pasticceria.

Un programma reso possibile grazie al contributo di oltre 30 attività commerciali di Maerne e alla collaborazione del Comune di Martellago e del distretto del commercio di Martellago, Olmo e Maerne. Per l’occasione il centro di Maerne resterà chiuso, ma con negozi aperti fino a tardi, con le migliori offerte per la stagione, in questo primo vero sabato d’estate.