Notte Bianca a Cavarzere

Arriva, venerdì 28 e sabato 29 luglio, la Notte Bianca di Cavarzere: in Corso Italia, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, sarà presente il mercatino delle tradizioni popolari con bancarelle di specialità alimentari e rimedi naturali per la cura del corpo.

Il programma della manifestazione prevede inoltre, per entrambe le serate, spettacoli, musica, animazioni per grandi e bambini, luna park, giochi gonfiabili e manifestazioni sportive. Ad animare le vie cittadine saranno anche i concerti di Paps from Paps’n’Skar, icona anni '90, previsto per venerdì 28 luglio, e di Wax, cantante concorrente dell'ultima edizione di Amici, durante la serata di sabato 29 luglio. Spazio anche a stand gastronomici, truccabimbi ed esposizioni di mezzi agricoli. I negozi inoltre resteranno aperti.