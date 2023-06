Torna la Notte Bianca di Mirano con stand gastronomici, mercatini e concerti

La notte più bella, con il centro storico allargato chiuso alle auto, negozi e locali aperti fino a tardi, stand gastronomici e 24 tra concerti, attrazioni e mostre al chiaro di luna: tutto nel primo giorno di vacanza, nel sabato sera più lungo dell’estate. Chiudono le scuole e a Mirano è tempo di Notte Bianca, l’appuntamento più atteso delle Notti del Miranese organizzate da Confcommercio del Miranese.

Mercatini, cibo e intrattenimento

Sabato 10 giugno, primo vero giorno d’estate per i ragazzi e le loro famiglie, il centro storico sarà un grande saloon sotto le stelle. Tema country (ma non solo) quest’anno per la Notte Bianca, che occuperà la piazza e le vie limitrofe fino a via Gramsci, compreso il tratto iniziale di via Cavin di Sala, dal semaforo di via Porara fino all’incrocio di via dei Pensieri.

In questo giardino estivo allargato troveranno posto ben 24 punti diffusi di intrattenimento dove a farla da padrona saranno rodei, cowboy, balli country, violini e banjo, supercar e altro ancora. Si potrà provare il toro meccanico, ammirare mostre di auto storiche (ma anche le mitiche Vespe), salire su giostre, giochi gonfiabili e salta-salta, ballare con le migliori scuole di danza e visitare mostre fotografiche sulle bellezze di Mirano. A farla da padrona saranno concerti live in vari punti della città, per tutti i gusti, dal rock al blues, ma anche funk, jazz, dj-set, collegati tra loro da una lunga passeggiata tra mostre, mercatini di hobbisti e artigianato locale.

Da non perdere il “Il gusto della notte”, un vero e proprio tour di prelibatezze, che con locali e ristoranti aperti fino a tardi garantirà un percorso di 25 tappe dove gustare hamburger, piatti tipici veneziani, sushi e street food, pizza e gelato, specialità di carne e fritture, panini e cicchetti, tramezzini, club sandwich e mozzarelle in carrozza, birre artigianali e drink. Danze aperte fin dalle 19 e senza interruzioni fin oltre la mezzanotte.

Oltre 40 le attività aderenti, coordinate dal gruppo di lavoro dei commercianti miranesi: «Abbiamo messo a punto - afferma il capo delegazione Roberto Rossato - un programma degno delle migliori Notti Bianche e ci aspettiamo quindi grande partecipazione, forti anche di una fortunata collocazione nel calendario. Ma soprattutto abbiamo potuto sfoggiare un programma all’altezza grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, riuscendo a collegare le due parti della manifestazione in piazza e via Gramsci e quindi garantendo una passeggiata in centro storico».

«La Notte Bianca - spiega il sindaco, Tiziano Baggio - è un appuntamento significativo per Mirano: il commercio rappresenta un valore pubblico che tiene viva la città. Per questo continueremo ad impegnarci lavorando insieme con le associazioni di categoria affinché gli eventi e la cultura siano di supporto alle realtà commerciali, che vitalizzano il tessuto cittadino. Manifestazioni come la Notte Bianca rappresentano un volano per il commercio e per l’attrattività di Mirano, che si caratterizza sempre più come punto di riferimento per il territorio».