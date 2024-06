Arriva la "Notte Bianca" di Mirano con gonfiabili, musica, luna park e negozi aperti

Confcommercio del Miranese e Mirano Cultura & Commercio presentano la Notte Bianca di Mirano, dal titolo "STEP - Stasera Tutto è Possibile". L'evento si terrà sabato 8 giugno a partire dalle 19.00 nelle vie del centro della città.

Una delle attrazioni più attese della serata sarà la presenza dei "Dinosauri più alti al mondo". Questi incredibili dinosauri gonfiabili, alti fino a 25 metri, sono i più imponenti del mondo e promettono di lasciare tutti a bocca aperta. Grandi e piccini potranno ammirare queste spettacolari creature preistoriche che illumineranno le vie del centro, rendendo la serata magica e suggestiva.

Inoltre, il programma della serata sarà arricchito da un'infinità di animazioni e da un percorso enogastronomico che soddisferà tutti i palati. Ben diciannove tra ristoranti, bar, gelaterie e osterie del centro di Mirano proporranno una vasta gamma di specialità culinarie, in particolare piatti tipici della tradizione locale e molto altro.

Per i più piccoli, sarà presente un luna park e i giochi di una volta, dove godersi la serata. Gli appassionati di motori potranno ammirare l'esposizione delle "Monster Cars" con The Bad Brothers oppure le mitiche Vespe a cura del Vespa Club Mirano. La musica sarà protagonista con balli country e la splendida voce di Ally Joyce, inoltre Irish music, funky, rock e, naturalmente, l'immancabile musica italiana.

«Invito tutti i cittadini, grandi e piccini, anche delle città vicine – sottolinea Roberto Rossato, vicepresidente e delegato di Confcommercio di Mirano –, a venire in città sabato per vivere una serata indimenticabile. I negozi saranno aperti durante l'intera nottata, offrendo l'opportunità di fare shopping e scoprire le eccellenze locali».

Il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, afferma: «Migliorare l’attrattività del territorio è uno dei principali obiettivi della nostra Amministrazione Comunale. In tal senso il ruolo del commercio e della Confcommercio è di capitale importanza per una città come Mirano. La Notte Bianca è uno degli eventi più importanti dell’anno: complessivamente stimiamo 250.000 presenze in città, conseguenti a tutte le attività promosse da Confcommercio. Persone che apprezzeranno la qualità dell’offerta commerciale, culturale e per il tempo libero e che torneranno a trovarci».