Musica, spettacoli, stand gastronomici: a Scorzè è tempo di Notte Blu

Sabato 22 giugno, dalle ore 20 fino a mezzanotte, Scorzè si tingerà di blu per dare il benvenuto all’estate. La Notte Blu, inserita nel calendario delle notti colorate promosse nel Miranese, è organizzata da Confcommercio del Miranese, dal Comune di Scorzè e dal Distretto del Commercio Terra dell’Acqua.

La città si prepara a festeggiare l'inizio dell'estate con un ricco programma che trasformerà Scorzè in un vivace mosaico di colori, suoni e sapori. Percorsi gastronomici, esibizioni di danza e sportive, musica e moltissime animazioni per grandi e piccini vi aspettano per regalarvi la notte più magica di sempre. Non mancherà, naturalmente, lo shopping: i negozi rimarranno aperti oltre il loro orario di chiusura per offrirvi una serata di acquisti sotto le stelle. La musica, le animazioni e i punti di ristoro saranno concentrati nell’area tra via Cercariolo, via Venezia e via Roma. Moltissime delle attività commerciali locali hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, mentre diversi bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie saranno pronti a deliziare i visitatori con le loro proposte culinarie.

Le vie di Scorzè saranno animate da una selezione musicale variegata, tra cui spicca la band “Stati liberi” con il suo tributo ai Litfiba. I bambini potranno divertirsi con i gonfiabili e i giochi di una volta portati da “Nuvoletta”, mentre i più curiosi potranno esplorare il mercatino della fantasia. Le esibizioni sportive saranno a cura di “Loto Azzurro”, mentre le scuole di danza “Animeditango”, “New Caracol” e “Sport Studio Evolution” incanteranno con le loro performance. Non mancheranno il Calcio Balilla e il Tiro alla fune grazie a “Taf”. Inoltre, ci sarà un’esposizione di auto sportive organizzata da “Simo Garage23”, di super camion a cura di Ri.Trans trasporti e logistica e dei mitici Ciao.

Maurizio Sabadin, Delegato di Confcommercio Scorzè, ha voluto ringraziare personalmente le attività commerciali che hanno aderito all’evento: «Il loro coinvolgimento è frutto di un lavoro costante e della volontà di collaborare per rendere il territorio sempre più attrattivo per cittadini e visitatori. Senza il loro entusiasmo e il loro impegno, una manifestazione di questa portata non sarebbe possibile. La Notte Blu è un’occasione unica per mettere in luce le eccellenze del nostro commercio locale e creare un momento di festa e aggregazione per tutta la comunità».