Gastronomia, musica, animazione e i mitici anni '80 nella Notte Gialla di Spinea

Sabato 6 luglio 2024 si terrà la Notte Gialla di Spinea, un tuffo nel passato che farà rivivere i mitici anni '80. Un evento straordinario con attrazioni per grandi e piccini che, a partire dalle ore 20, animeranno la serata. Via Roma sarà il palcoscenico di un mix irresistibile di gastronomia, musica, danza e divertimento.

Organizzata da Confcommercio del Miranese, in collaborazione con il Comune e il Distretto del Commercio di Spinea, la Notte Gialla offrirà un'ampia gamma di attività e attrazioni per tutti i gusti e saranno ben 40 le attività commerciali aderenti all'evento. Gli appassionati di shopping potranno approfittare dell'apertura serale dei negozi e cogliere l’occasione degli sconti stagionali con l'inizio dei saldi estivi, mentre gli amanti della buona cucina potranno esplorare un ricco percorso enogastronomico che include ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie locali con deliziose proposte di menù.

Il programma è davvero ricco, sono 18 i punti di animazione. I bambini saranno i protagonisti di numerose attività pensate appositamente per loro: dai giochi da tavolo a cura del Club dei Meeple, ai giochi e animazioni con le bolle di sapone, passando per i giochi di una volta, il luna park con giochi gonfiabili e salta-salta, e la baby dance.

Per i più grandi, la serata sarà animata dalla Notte Latina a cura della Scuola Io Ballo di Impronta, e da musica interamente dedicata agli anni '80. Ci sarà spazio per tutti i generi musicali: rock, disco party e, naturalmente, musica italiana con un tributo speciale a Battisti da parte dei Comunque Lucio. Inoltre, sarà presente il mercatino della fantasia per aggiungere un tocco di originalità alla serata.

«La Notte Gialla sarà un tuffo nel passato che regalerà tanto divertimento in Via Roma a Spinea - ha detto Patrizia Vianello, presidente della delegazione di Confcommercio Spinea -. La musica ci riporterà indietro nel tempo e le attrazioni ci faranno vivere una serata splendida. Non dimentichiamo gli esercizi commerciali che partecipano e che si faranno conoscere da tutti i visitatori, anche grazie ai saldi estivi che inizieranno proprio il 6 luglio. Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco di Spinea per il loro contributo nella logistica e alla Protezione Civile di Spinea, fondamentale per la sicurezza dell’evento».

«Le Notti del Miranese - ha commentato il sindaco Franco Bevilacqua - non solo portano gioia e divertimento nei nostri centri cittadini, ma sono anche un'importante occasione di sviluppo economico e promozione del territorio. La collaborazione di tutti gli enti promotori e l'attiva partecipazione di 40 esercizi commerciali locali dimostrano la vitalità del nostro tessuto sociale. Da parte mia, un sincero ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono attivamente alla realizzazione dell’evento e un invito, a tutti i cittadini, a partecipare e a godersi la Notte Gialla di sabato 6 luglio».