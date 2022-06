A Spinea torna la notte gialla

Tutta via Roma a Spinea torna a colorarsi di giallo dopo due anni: sabato è in programma la Notte di Spinea, la terza del Miranese 2022, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il supporto prezioso della Pro Loco. L’evento torna nella tradizionale collocazione di inizio saldi e animerà per tutta la serata del 2 luglio il centro di Spinea, in una lunga passeggiata dall’area dei Bersaglieri fino a San vito e Modesto. Ben 19 i punti di intrattenimento, con musica dal vivo, dj-set, spettacoli di magia, giochi di una volta per grandi e piccini. E ancora: giochi gonfiabili, jumping e scuole di ballo per una notte che aprirà le danze a partire dalle 20 fin oltre la mezzanotte, con i negozi aperti e tante occasioni per l’estate appena iniziata.

Una cinquantina le attività che hanno aderito, a riprova dell’entusiasmo e della voglia di ripartire che accomuna i commercianti di Spinea, pronti a mettersi in gioco per rilanciare la città e il commercio nell’ambito del distretto “Ville, popoli, mercanzie”. Tra loro anche 16 tra bar, pasticcerie e ristoranti cittadini, pronti a proporre un percorso enogastronomico inedito tra pizze, freschi gelati e granite, mozzarelle in carrozza e panini, cicchetti veneziani, birra, toast e club sandwich, polpette, patatine, fritture da passeggio e hot-dog, toast, impepata di cozze e sushi. Una notte per tutti i gusti e le età, che unisce al rilancio delle grandi manifestazioni a Spinea, per troppo tempo ostaggio dell’emergenza Covid.

«Sarà una grande festa – assicura il sindaco Martina Vesnaver – hanno aderito in tantissimi a questa manifestazione che è stata sempre molto sentita e partecipata dalle attività commerciali, come dai cittadini. La pandemia ce l'aveva "portata via", ma finalmente sabato torniamo nelle vie e nelle piazze assieme ai nostri commercianti. Un ringraziamento doveroso a quanti si sono spesi per la buona riuscita della manifestazione. Raccomando comunque una certa attenzione, visto il risalire dei contagi: facciamo festa responsabilmente».

Anche per Patrizia Vianello, delegata di Confcommercio a Spinea: «Riportare la Notte Gialla all’altezza del suo nome non è stato scontato, né facile: dopo la lunga pandemia molte attività sono alle prese con difficoltà immaginabili, ma alla fine ha prevalso l’entusiasmo e lo spirito di squadra. Animazioni e proposte gastronomiche sono il frutto dell’impegno del gruppo di lavoro di Confcommercio, che ha lavorato tanto per questo programma e siamo certi che sarà una notte da ricordare». Per permettere lo svolgersi della manifestazione, via Roma rimarrà chiusa dalle 18, disponibili per tutta la serata i parcheggi delle vie Roma (biblioteca), Pascoli, di piazza Fermi, parco Nuove Gemme e stazione Sfmr».