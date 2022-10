La notte di Halloween al museo di San Donà

Una notte al Museo della bonifica (MUB) di San Donà di Piave. Il 31 ottobre, dalle 18.30 e fino al giorno successivo alle 9, bambine e bambini dai 10 agli 11 anni potranno vivere l'esperienza “Samhàin, una porta tra mondi”: una notte tra le sale del museo, tra mistero, curiosità e tanto divertimento. Prenotazioni fino al 26 ottobre contattando il MUB tel. 0421 590250 - mail: museicivici@sandonadipiave.net.

«Dopo il rinnovamento - dichiara l'assessore alla Cultura Chiara Polita - il MUB diventa un punto di riferimento culturale per la città, tra le sue collezioni, concerti e spettacoli. La volontà è renderlo in tutto il corso dell'anno uno spazio di benessere e di socialità per tutti, con l'opportunità di conoscere la nostra storia e di renderla sempre attuale»

Il MUB da alcuni anni svolge anche un'intensa attività extrascolastica rivolta ai bambini e alle famiglie, spiega il direttore Sara Campaner: «Molte sono le iniziative che si sono consolidate nel tempo e che sono diventate degli appuntamenti attesi dai bambini. Solo per citarne due: Archeoweek, settimana dedicata all’archeologia da poco conclusa, e Natale al Museo. Con questa nuova proposta vogliamo far vivere ai bambini una notte magica ed unica al MUB durante la quale, tra divertimento e avventura, diventeranno protagonisti delle antiche tradizioni legate al rito celtico di Samàhin che segna la fine dell’estate. Tutto avrà inizio il 31 ottobre alle ore 18.30 e si concluderà il 1° novembre alle 9.00, dopo una golosa colazione offerta dal MUB».