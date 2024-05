Con la "Notte Lilla" Salzano celebra la magia del cinema

Tonra la Notte Lilla di Salzano, sabato 1° giugno a partire dalle ore 20.00 fino a mezzanotte, che animerà il centro cittadino con spettacoli, momenti culturali, musica e giochi, tutto legato al mondo del cinema. L’evento si svolgerà lungo tutta via Roma, via Montegrappa e nelle vie limitrofe, offrendo una serata dedicata alla settima arte, ricca di attrazioni.

Citando il film “Una notte al museo” è stata organizzata una visita immersiva, dalle 21 alle 23, al Museo della Filanda con nuove esperienze multisensoriali, mentre il Museo S. Pio X rimarrà aperto durante la serata con la sua esposizione di arte sacra e antichi tessuti. Gli appassionati di auto d'epoca potranno ammirare l'esposizione “Gli Anni '80 a Quattro Ruote” a cura di Salzano Epoca Graticule Romanus, mentre i fan delle due ruote potranno incontrare il Vespa Team Salzano con le loro iconiche Vespe. Inoltre, il Mercatino della Fantasia offrirà bellissimi oggetti creati a mano, perfetti per i collezionisti e gli amanti dell'artigianato.

Per i più piccoli, la serata sarà un paradiso di divertimento con giochi gonfiabili, Salta-Salta e un mercatino a cura del Comitato Genitori Salzano. La Biblioteca di Salzano organizzerà giochi da tavolo e ospiterà, tra le 20.30 e le 22.30, letture sotto le stelle proposte dall’associazione Lettori Volontari. Non mancheranno giochi e animazioni con il simpaticissimo Mago Stracciatella. I ragazzi potranno poi partecipare all'emozionante “Escape Game di Harry Potter: Il Torneo 3 Maghi” o ai laboratori creativi a tema cartoon a cura di Eliotecnica e Gruppo X.

La serata sarà inoltre animata da un ricco programma musicale: si potrà ballare al "Disco Party" con gli 80 Che Spettacolo, godersi buona musica all’esibizione Rock Live con i DoDo, ascoltare canti popolari con il gruppo “El Moraro” e apprezzare musica live anni '70 con i mitici Groove 70. Per gli amanti della danza, si terrà il “Cine Boogie show” con le dimostrazioni dei Doo Woop Boogie Dancers. Infine, grazie a street food, ristoranti, bar, enoteche e gelaterie del territorio verrà offerta a tutti i partecipanti una vasta gamma di delizie culinarie.

Il sindaco di Salzano, Luciano Betteto, ha dichiarato: «Con la Notte Lilla di Salzano, diamo ufficialmente inizio alle notti colorate del Miranese. È un'opportunità unica per la nostra comunità di vivere una serata straordinaria, ricca di intrattenimenti, giochi e spettacoli, tutti ispirati al magico mondo del cinema. Invito tutti i cittadini a partecipare e a godere di questa meravigliosa esperienza».

Andrea Cecchin, delegato di Confcommercio per Salzano, aggiunge: «Siamo orgogliosi di presentare un evento così ricco e variegato, reso possibile soprattutto grazie alla collaborazione di associazioni, attività commerciali e gastronomiche del territorio. Il loro contributo è stato fondamentale per offrire ai cittadini un evento davvero speciale, pieno di sorprese e divertimento per tutta la famiglia».

La Notte Lilla inaugura la stagione delle Notti Colorate del Miranese ed è organizzata da Confcommercio del Miranese, Comune e Commercianti di Salzano all’interno del progetto del Distretto del Commercio: Salzano “La via della seta”.