La "Notte Oro" di Martellago tra musica, shopping e sport

Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 20, a Olmo di Martellago si terrà la tanto attesa Notte Oro, chiamata quest’anno "Ma che ne sanno i 2000". Questo titolo, scelto dai commercianti di Olmo, promette una serata allegra e all'insegna del divertimento, pensata per far rivivere le emozioni degli anni passati e creare nuovi ricordi. L'evento, promosso da Confcommercio del Miranese insieme al Comune e al Distretto del Commercio di Martellago, si terrà eccezionalmente di venerdì, rompendo la tradizione che vede le Notti Colorate nel Miranese svolgersi di sabato.

Il programma

Protagonista della serata sarà la musica: le scuole New Caracol e Eurodance La Gatta faranno ballare tutti al ritmo di musica latinoamericana e non solo. Inoltre, lungo tutta via Olmo, sarà possibile immergersi in un'atmosfera musicale unica, con note che spazieranno dagli anni '20 fino agli anni '70 e '80. I visitatori potranno godere di una grande varietà di generi, tra cui country, blues, pop, swing, rock e dance, che garantiranno una colonna sonora perfetta per ogni gusto.

Si aggiungono i negozi che resteranno aperti per lo shopping serale, Sport Planet che offrirà ai visitatori delle dimostrazioni di tennis. I più piccoli potranno divertirsi con truccabimbi e laboratori creativi, mentre il mercatino della fantasia incuriosirà tutti i partecipanti con prodotti e oggetti unici.

Al programma della Notte Oro di Olmo, già ricco e variegato, si aggiunge anche l’immancabile percorso enogastronomico. Saranno 12 i punti ristoro allestiti grazie alla partecipazione di pizzerie, cicchetterie, gelaterie e osterie del territorio. Un vero e proprio viaggio nel gusto che accompagnerà i visitatori per tutta la serata.

«La Notte Oro è il risultato di un’ottima collaborazione tra le attività commerciali di Olmo, che si sono impegnate a fondo per offrire ai propri clienti un momento di festa e di condivisione – ha dichiarato Michele Fasulo, delegato di Confcommercio a Martellago –. Questo evento è un segno della vitalità e della voglia di fare rete dei nostri commercianti».

L’assessore comunale al Commercio, Lionello Endrio Corò, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di sostenere iniziative come la Notte Oro, che valorizzano il nostro territorio e creano occasioni di incontro e divertimento per la comunità. Questo evento non solo promuove il commercio locale, ma rafforza anche i legami tra i cittadini, creando un'atmosfera di festa e condivisione. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere insieme questa splendida serata, scoprendo le eccellenze enogastronomiche e le numerose attività pensate per tutte le età».