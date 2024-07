La Notte Rosa di Favaro Veneto porta spettacoli, musica e mercatini in Piazza Pastrello

Sabato 6 luglio la Notte Rosa colora Favaro Veneto: dalle ore 20.00 fino a mezzanotte, la porzione di via San Donà che va da Piazza Pastrello a via Passo San Boldo sarà interamente trasformata in un’isola pedonale che ospiterà una serata animata da spettacoli, musica e danze.

Oltre al mercatino delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo, saranno presenti numerosi stand enogastronomici, che offriranno alla cittadinanza la possibilità di degustare svariate specialità regionali e nazionali.

Non mancheranno poi bancarelle dedicate alla salute e al benessere, punti ristoro e street food. Durante la manifestazione, inoltre, molti negozi rimarranno aperti e si potrà partecipare all'osservazione del cielo stellato o visitare una mostra dedicata alla storica Fiat 500.

Ma l'evento punta anche a divertire i bambini: per i più piccoli saranno infatti previste diverse attività e iniziative, come giostre, gonfiabili e il teatrino dei burattini. In Piazza Pastrello si potrà poi giocare con i giochi in legno di una volta o salire sul trenino lillipuziano.