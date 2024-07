La notte di Noale si tinge di rosa con musica, danze, shopping e arte

Noale si prepara a vivere la serata più magica di sempre: la tanto attesa Notte Rosa. Sabato 13 luglio, a partire dalle ore 20.00 fino a mezzanotte, il suo centro storico si trasformerà infatti in un palcoscenico di incanto e meraviglia, offrendo attrazioni straordinarie per tutti i visitatori.

Con le sue suggestive piazze, le imponenti torri e la storica Rocca, la città sarà la cornice perfetta per la magia di questa serata. I visitatori potranno godere di un percorso gastronomico ricco di specialità culinarie proposte da dodici punti ristoro, dello shopping serale offerto dai negozi aperti per l'occasione, con i saldi estivi ancora in corso, il tutto accompagnato da tanta bella musica.

Le piazze principali, Piazza Castello e Piazza XX Settembre, saranno animate da pupazzi giganti che faranno rimanere a bocca aperta i più piccoli. Dedicate proprio a loro ci saranno anche altre attrazioni: le bolle di sapone giganti, il trenino ciuf ciuf, i giochi da tavolo e infine quelli gonfiabili. Per rendere la serata ancora più speciale, il gruppo Astrofili Salese offrirà l'opportunità di "vedere le stelle" dalla suggestiva Rocca dei Tempesta, un'esperienza unica che incanterà tutti gli appassionati di astronomia e non solo.

La serata sarà arricchita da dimostrazioni di ballo a cura della scuola Animeditango, esibizioni di musica swing, blues e country, e per gli appassionati di motori, le auto di Salzano Epoca saranno in esposizione. Inoltre, l'artista Gloria Favaro presenterà la mostra d'arte intitolata "Materia".

L'evento è organizzato da Confcommercio del Miranese, dal Comune e dal Distretto del Commercio di Noale. Giovanni Liziero, delegato di Confcommercio Noale, dichiara: «La Notte Rosa porterà la magia in città. I negozi saranno aperti e i visitatori potranno approfittare dei saldi per fare shopping. Inoltre, sarà possibile fare aperitivo, cenare o gustare un gelato grazie ai punti ristoro offerti da ristoranti, bar e gelaterie del territorio. Un ringraziamento speciale va a tutti gli esercizi commerciali che, con il loro contributo, renderanno davvero magica la serata».

Il sindaco Stefano Sorino aggiunge: «Invito tutti a visitare Noale sabato sera. Il fascino della nostra città sarà esaltato dalla musica e dalle attrazioni organizzate per questa speciale occasione. Il programma delle Notti Colorate nel Miranese rappresenta un'opportunità preziosa per valorizzare il territorio e far conoscere le realtà locali. Non perdete l'occasione di scoprire le meraviglie del nostro centro storico, di godere delle delizie gastronomiche e di vivere momenti di pura emozione sotto le stelle».