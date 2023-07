Noale si tinge di rosa: concerti sotto le stelle, tour del gusto e negozi aperti fino a tardi

La notte di Noale si tinge di rosa: torna sabato 8 luglio l’evento dell’estate in città, organizzato da Confcommercio del Miranese con il gruppo dei commercianti locali e la collaborazione e il patrocinio del Comune di Noale e del distretto del commercio “Noale Città dei Tempesta”.

Ben 20 i punti di animazione diffusi allestiti in tutto il centro storico, da piazza Castello a piazza XX Settembre, compreso Largo San Giorgio e la Rocca dei Tempesta, aperta per l’occasione fino a tardi. A partire dalle 20.00 la città si animerà con concerti live sotto le stelle, giochi per bambini, laboratori d’arte e balli in strada, che proseguiranno fino a notte fonda. Tra gli intrattenimenti da non perdere ci saranno l’osservazione delle stelle in Rocca, con gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo astrofili Salese Galileo Galilei, giostrine, salta-salta e gonfiabili per bambini, esposizioni d’arte e mercatini, dimostrazioni di thai-chi, scuole di ballo per tutti i ritmi e ovviamente concerti in ogni angolo della città. Per l’occasione i negozi rimarranno aperti fin oltre la mezzanotte, con le migliori occasioni e offerte dell’estate, in pieno periodo di saldi.

Sono una trentina le attività commerciali in campo quest’anno per contribuire alla realizzazione della manifestazione e tra questi non mancano i ristoratori e gestori di esercizi pubblici che proporranno un vero e proprio percorso gastronomico in 15 tappe, tra cicchetti veneziani, anguria fresca, fritture, gelato, “panini onti”, prodotti di pasticceria, birre, sangria e drink vari.

Pedonali, per tutta la serata, le due piazze: per raggiungerle e godere di una passeggiata sotto le stelle sfilando i vari punti di animazione, si potranno sfruttare i parcheggi di via Vecellio, via della Fonda e della stazione ferroviaria.

«La Notte Rosa - spiega Giovanni Liziero, delegato di Confcommercio a Noale - è il risultato di un grande lavoro di squadra: ottima la partecipazione da parte dei commercianti e dei locali pubblici, che non faranno mancare plateatici con offerta di cibo di ogni tipo. Inoltre, ci sarà la grande occasione per approfittare di saldi estivi e promozioni, perché i negozi resteranno aperti fino a tardi. Questa edizione, infine, vedrà finalmente allestita anche piazza XX Settembre, che l'anno scorso era ancora chiusa per ristrutturazione».