Torna la Notte Rosa a Noale: concerti, negozi aperti e tour gastronomico sotto le stelle

Tempo d’estate e di saldi, Noale risponde con la Notte Rosa, che torna sabato 9 luglio per riaccendere il centro storico dopo il periodo buio della pandemia. Un ritorno in grande stile e molto partecipato, possibile grazie all’impegno dei commercianti locali e con l’organizzazione di Confcommercio del Miranese, che tornano così ad animare le piazze dopo tre anni di assenza.

L'appuntamento è a partire dalle ore 20: la festa sarà concentrata in buona parte in Piazza Castello e nelle aree adiacenti, ma la particolarità di quest’anno, con il cantiere di riqualificazione che procede a pieno ritmo, è il coinvolgimento di alcune attività di Piazza XX Settembre che in questo modo cattureranno l’attenzione sui lavori, portando sotto i portici e nelle aree libere animazioni, concerti dal vivo, spettacoli e mostre.

Ben 15 i punti di intrattenimento tra le due piazze, la Rocca e l’incrocio delle Quattro strade: oltre alla musica live, si potranno apprezzare mostre d’arte, expo, la riproposizione dei giochi di una volta, truccabimbi, scuole di ballo, luna park, il “Viale di Penelope” in via G.B. Rossi e una speciale osservazione del cielo notturno, grazie al gruppo astrofili “Galileo Galilei”. Non mancherà il caratteristico percorso enogastronomico, con una decina di tappe tutte da gustare, tra birre artigianali, gelati, panini, dolci, drink e street food, tramezzini e frittura di pesce.

Numerose le attività ad aver aderito quest’anno e, per i commercianti che terranno aperti i loro negozi fino a notte fonda, con tante occasioni e i saldi estivi a pieno regime, è un ritorno atteso da tempo: «Finalmente, dopo 3 anni, torna la Notte Rosa - afferma il delegato di Confcommercio a Noale Giovanni Liziero - nel 2019 era andata male per il cattivo tempo, poi è arrivata la pandemia: ora speriamo che questa diventi la Notte della rinascita. Siamo andati ben oltre le adesioni stimate all'inizio e chi verrà a Noale troverà gruppi musicali e animazione ovunque, anche negli spazi liberi di Piazza XX Settembre, ancora in parte occupata dal cantiere, grazie proprio alle attività commerciali aperte. Ringrazio tutti i commercianti che ci credono e vogliono investire per animare la nostra bella città e un ringraziamento va anche all'Amministrazione comunale che, anche quest'anno, non ha fatto mancare il suo sostegno alla manifestazione».

Per la sindaca Patrizia Andreotti:, «in una Noale che ha tanta voglia di stare assieme con serenità, torna finalmente la Notte Rosa, uno degli eventi che ci mancavano e che permetteranno di godere del nostro centro storico. Quest’anno non potrà partecipare lo spazio di Piazza XX Settembre, i cui lavori stanno proseguendo celermente, mentre già si intravede la posa dei primi materiali di pregio. Tuttavia, portici e aree vicine saranno disponibili e visitabili, quindi invito chi verrà a trovarci ad andare anche verso quell’area e magari dare una sbirciata all’opera in corso».