Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"La compositrice e cantante lirica Gloria Bruni torna ad esibirsi in Italia con il concerto “Nova Lux”, che apre le celebrazioni in onore di Santa Lucia. Ad ospitare l’esibizione è il Santuario di Lucia – Parrocchia dei Ss. Geremia e Lucia (sestiere di Cannaregio, Venezia), che custodisce le spoglie della Santa siracusana da 900 anni ed è meta di pellegrinaggi per tutto l’anno. Per l’occasione la chiesa sarà riaperta ai visitatori dopo un lungo restauro, proponendo anche un nuovo allestimento. Il concerto, che avrà luogo sabato 11 dicembre 2021 alle 18, è patrocinato dal Patriarcato di Venezia e si svolge nell’ambito del calendario ufficiale di Venezia 1600, programma culturale diffuso in laguna per festeggiare i milleseicento anni dalla fondazione della città. “Sono felice di poter riportare la mia musica in Italia dopo il lungo periodo di lockdown – ha affermato Gloria Bruni – Venezia è per me da sempre fonte di ispirazione. Abbiamo avviato una collaborazione con il Patriarcato per realizzare concerti in prima mondiale in varie ed importanti chiese di Venezia. In particolare, ho composto in questo periodo di riflessione un brano dedicato alla Basilica della Salute, che verrà eseguito in un prossimo futuro e che vuole invocare la protezione della Vergine Maria, patrona della città di Venezia, in questi tempi di grande incertezza”. Il programma di “Nova Lux” è composto, oltre che da brani di Mozart, Händel e Vivaldi, da diversi brani di musica sacra scritti da Gloria Bruni, che si esibirà in questa occasione anche in veste di soprano con il quartetto Lux (composto da prime parti dell’orchestra del Teatro La Fenice), oboe e chitarra. Il concerto sarà anche occasione per gli spettatori di scoprire un luogo spirituale appena rinnovato, che custodisce numerose opere d'arte, oltre ad una interessante esposizione di episodi del Vangelo, fruibili anche dai non vedenti. “Con il concerto Nova Lux si inaugura una nuova pagina di vita per il Santuario di Lucia, che riapre al pubblico dopo un accurato restauro – ha dichiarato Don Gianmatteo Caputo, Rettore del Santuario e Delegato Patriarcale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto – L’iniziativa propone l’incontro tra la devozione secolare, la musica e l’arte, suggerendo al pubblico riflessioni ed emozioni”".